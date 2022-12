IMGW wydało ostrzeżenia! Do kiedy utrzymają się ogromne śnieżyce?

IMGW wydało ostrzeżenia dla Polski. Uwaga na śnieg i śnieżyce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przez intensywnymi opadami śniegu oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Zima w Polsce ponownie przybrała na sile w nocy z soboty na niedzielę, 11 grudnia, gdy śnieżyce dotarły najpierw na południe, przybierając na intensywności na obszarach górskich oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie 6 tysięcy osób zostało pozbawionych dostępu do prądu - trwa usuwanie awarii spowodowanych przez konary i gałęzie, które złamały się pod naporem śniegu, niszcząc linie energetyczne.

Najgorzej na Warmii i Mazurach

Jak informuje PAP, IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w niedzielę, 11 grudnia, dla wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Według prognoz na tym obszarze mogą wystąpić opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm. To nie wszystko.

- Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego-wschodu i północy - informuje IMGW.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje z kolei od poniedziałku, 12 grudnia, od godz. 6 rano, do wtorku, 13 grudnia, do godz. 6 rano, i dotyczy już tylko intensywnych opadów śniegu.

Pozostałe alerty IMGW

Jak informuje PAP, IMGW utrzymuje również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla wschodniej części kraju. Alert obowiązuje w woj. małopolskim, podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego północnej części woj. lubelskiego oraz kilku powiatów woj. śląskiego, świętokrzyskiego oraz dolnośląskiego i opolskiego. Prognozowane są tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a miejscami o 20 cm.

Gdzie przejdą śnieżyce?

Jak informuje PAP, IMGW dodatkowo ostrzega w woj. podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego i północnej woj. lubelskiego przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Według prognoz śnieżyce spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego-wschodu i północy. Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązuje do godz. 22 w niedzielę, 11 grudnia.

Rodzaje ostrzeżeń IMGW dotyczących śniegu

Jak informuje PAP, ostrzeżenia pierwszego stopnia wydawane są w momencie, kiedy w ciągu 12 godzin przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-15 cm lub od 15 do 20 cm w 24 godziny. Natomiast jeśli przyrost pokrywy śnieżnej jest od 20 do 30 cm w ciągu 24 godzin na wysokości do 600 m.n.p.m lub od 20 do 50 cm na obszarach powyżej 600 m.n.p.m. to wtedy jest to ostrzeżenie drugiego stopnia. Jest jeszcze ostrzeżenie trzeciego stopnia, wydawane jeżeli w 24 godziny przyrost pokrywy śnieżnej na obszarze poniżej 600 m.n.p.m. wyniesie powyżej 30 cm lub na obszarze powyżej 600 m.n.p.m powyżej 50 cm.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu oraz dynamiczną pogodą rozpoczynamy #IMGWliveBędziemy podawać aktualne informacje, prognozy i ostrzeżenia, związane ze zmieniającą się pogodą.Ostrzeżenia meteorologiczne:https://t.co/ZLpvEj75jh pic.twitter.com/nOlO18D6yk— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 10, 2022

