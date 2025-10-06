Ponura pogoda nie odpuszcza Polakom. IMGW wskazuje, gdzie będzie najgorzej

Sprawdzamy szczegóły synoptycznej prognozy IMGW na wtorek (7 października). Opady deszczu ponownie zrobią swoje, choć będzie ich mniej niż na samym początku dnia. Trudne warunki atmosferyczne będziemy mieli w nocy z poniedziałku na wtorek.

Po zmroku zmierzymy się z zamgleniami i porywistym wiatrem. W ciągu dnia temperatury wzrosną nawet do 16 stopni Celsjusza.

Wtorek będzie jednym z najcieplejszych dni tego tygodnia. Więcej szczegółów na se.pl.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z poniedziałku na wtorek, 6/7 października

Najbliższa noc przyniesie sporo opadów deszczu, więc na drogach będzie ślisko. Zachmurzenie powinno być duże i całkowite, głównie na wschodzie i północy z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

- Najbardziej intensywne opady deszczu na południu kraju i w centrum. Na południu suma opadów miejscami do 10 milimetrów, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Masywie Śnieżnika około 15 mm. Wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach także śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 10 cm. Miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 m, a na północy kraju lokalnie do 200 metrów - alarmuje IMGW.

Okresami porywisty wiatr będzie uprzykrzał życie mieszkańcom południowo zachodnich rejonów Polski. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, do 12 stopni nad morzem.

Wtorek z przelotnymi opadami deszczu. W górach śnieg

Na wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i północy okresami rozpogodzenia. Słońce częściej będzie się przebijało przez chmury niż na początku tygodnia. Parasole pozostaną w użyciu.

- Przelotne opady deszczu, głównie na południu i w centrum kraju, na pozostałym obszarze tylko lokalnie. Wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach także śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 8 cm - wylicza IMGW w prognozie na 7 października.

Na wtorek Instytut nie zapowiada silnego wiatru, jedynie w górach może on osiągnąć 60 km/h. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 11 stopni na południu do 15 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie i północy oraz 16°C na północnym zachodzie kraju. W rejonach podgórskich na termometrach pojawią się jednocyfrowe wartości. Najcieplej będzie w okolicach:

Szczecina

Gdańska

Olsztyna

Poznania

Gorzowa Wielkopolskiego

Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie". Do kierowców i pieszych apelujemy o ostrożność, bo warunki na drogach nadal będą dalekie od idealnych.

