Zacznie się tej nocy. To już pewne! IMGW zapowiada mróz rodem ze Skandynawii

6 stycznia to dla wielu Polaków dzień wolny od pracy. Wiemy już, że m.in. Orszaki Trzech Króli odbywać się będą w trudnych warunkach pogodowych. Chodzi przede wszystkim o temperatury poniżej zera.

W nocy z poniedziałku na wtorek dwucyfrowy mróz nie będzie rzadkością. Synoptycy spodziewają się nawet -18 stopni Celsjusza w kotlinach sudeckich.

Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zawierają również informacje o opadach śniegu. Szczegóły omawiamy poniżej.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z poniedziałku na wtorek

Mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odzierają ze złudzeń. W najbliższych godzinach nie warto wychodzić z domu. Niestety, niektórzy będą musieli przygotować najcieplejszą odzież i zmierzyć się z groźną wersją zimy. Oto prognoza IMGW na noc z 5 na 6 stycznia:

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -13 stopni Celsjusza do -8 stopni, miejscami około -16 stopni w centrum i na północnym wschodzie oraz -18 stopni w kotlinach sudeckich. Cieplej miejscami nad morzem, około -5 stopni, oraz na południowym wschodzie, od -7 do -3 stopni Celsjusza. Konkretne liczby widać na mapie, którą zamieszczamy poniżej!

Na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie do 5 cm na wschodzie Podkarpacia i południowym wschodzie Lubelszczyzny, w Bieszczadach około 7 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Miejscami utworzą się mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m, zwłaszcza w centrum i na północy.

Apelujemy o ostrożność i śledzenie alertów IMGW oraz lokalnych komunikatów meteo!

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 6 stycznia. Noc z poniedziałku na wtorek

Śnieg i mróz również w ciągu dnia. Zima atakuje Polskę

IMGW nie ma wątpliwości - 6 stycznia zostanie zdominowany przez zimę. - Na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże lub całkowite i tam okresami opady śniegu. Słabe opady śniegu miejscami również na północy i zachodzie kraju, zwłaszcza po południu. Początkowo oraz ponownie wieczorem lokalnie mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie w centrum i na północy - prognozują synoptycy.

Jeżeli planujecie spacery lub uczestnictwo w miejskich wydarzeniach - np. z okazji Święta Trzech Króli - pamiętajcie o czapkach, szalikach i rękawiczkach. W prognozach próżno szukać łagodnej wersji zimy. - Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od -5 do -1 stopnia Celsjusza, chłodniej miejscami w rejonie Mazowsza, Kujaw i Warmii oraz w obszarach podgórskich, od -8 do -6 stopni Celsjusza - wylicza IMGW. Ponownie odsyłamy do mapy Instytutu, na której widać potwierdzenie powyższej prognozy:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na 6 stycznia, wtorek w ciągu dnia

IMGW opublikował już ostrzeżenia pierwszego stopnia, dotyczące silnego mrozu. W najbliższych godzinach należy spodziewać się aktualizacji!

Prognozy i alerty będziemy regularnie omawiać w "Super Expressie".

Galeria z archiwalnymi zdjęciami: Zima stulecia w Polsce. Tak wyglądały najmroźniejsze zimy, które przeszły do historii