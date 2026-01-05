Zacznie się tej nocy. To już pewne! IMGW zapowiada mróz rodem ze Skandynawii

Konrad Marzec
2026-01-05 15:57

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał szczegółową prognozę pogody na wtorek (6 stycznia 2026 r.) dla Polski. Święto Trzech Króli upłynie nam pod znakiem dominacji zimowych temperatur. IMGW wskazał na wartości, kojarzone do tej pory chociażby ze Skandynawią. Siarczysty mróz jest już pewny.

Opady śniegu i mróz w Polsce. Prognoza pogody

i

Autor: Marek Kudelski / Super Express Opady śniegu i mróz w Polsce. Prognoza pogody / zdjęcie ilustracyjne
  • 6 stycznia to dla wielu Polaków dzień wolny od pracy. Wiemy już, że m.in. Orszaki Trzech Króli odbywać się będą w trudnych warunkach pogodowych. Chodzi przede wszystkim o temperatury poniżej zera.
  • W nocy z poniedziałku na wtorek dwucyfrowy mróz nie będzie rzadkością. Synoptycy spodziewają się nawet -18 stopni Celsjusza w kotlinach sudeckich. 
  • Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zawierają również informacje o opadach śniegu. Szczegóły omawiamy poniżej.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z poniedziałku na wtorek

Mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odzierają ze złudzeń. W najbliższych godzinach nie warto wychodzić z domu. Niestety, niektórzy będą musieli przygotować najcieplejszą odzież i zmierzyć się z groźną wersją zimy. Oto prognoza IMGW na noc z 5 na 6 stycznia:

  • Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -13 stopni Celsjusza do -8 stopni, miejscami około -16 stopni w centrum i na północnym wschodzie oraz -18 stopni w kotlinach sudeckich. Cieplej miejscami nad morzem, około -5 stopni, oraz na południowym wschodzie, od -7 do -3 stopni Celsjusza. Konkretne liczby widać na mapie, którą zamieszczamy poniżej!
  • Na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie do 5 cm na wschodzie Podkarpacia i południowym wschodzie Lubelszczyzny, w Bieszczadach około 7 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Miejscami utworzą się mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m, zwłaszcza w centrum i na północy. 
  • Apelujemy o ostrożność i śledzenie alertów IMGW oraz lokalnych komunikatów meteo!
Pogoda IMGW na 6 stycznia. Noc z poniedziałku na wtorek

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 6 stycznia. Noc z poniedziałku na wtorek

Śnieg i mróz również w ciągu dnia. Zima atakuje Polskę

IMGW nie ma wątpliwości - 6 stycznia zostanie zdominowany przez zimę. - Na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże lub całkowite i tam okresami opady śniegu. Słabe opady śniegu miejscami również na północy i zachodzie kraju, zwłaszcza po południu. Początkowo oraz ponownie wieczorem lokalnie mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie w centrum i na północy - prognozują synoptycy.

Jeżeli planujecie spacery lub uczestnictwo w miejskich wydarzeniach - np. z okazji Święta Trzech Króli - pamiętajcie o czapkach, szalikach i rękawiczkach. W prognozach próżno szukać łagodnej wersji zimy. - Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od -5 do -1 stopnia Celsjusza, chłodniej miejscami w rejonie Mazowsza, Kujaw i Warmii oraz w obszarach podgórskich, od -8 do -6 stopni Celsjusza - wylicza IMGW. Ponownie odsyłamy do mapy Instytutu, na której widać potwierdzenie powyższej prognozy:

Pogoda na 6 stycznia, wtorek w ciągu dnia

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na 6 stycznia, wtorek w ciągu dnia

IMGW opublikował już ostrzeżenia pierwszego stopnia, dotyczące silnego mrozu. W najbliższych godzinach należy spodziewać się aktualizacji!

Prognozy i alerty będziemy regularnie omawiać w "Super Expressie". 

