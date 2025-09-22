IMGW podał nową prognozę pogody. Spadek o kilkanaście stopni to nie wszystko

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-22 16:47

IMGW podał najnowszą synoptyczną prognozę pogody na wtorek (23 września 2025) dla Polski. Wszystko wskazuje na spadki o ponad 10 stopni w południowo wschodnich rejonach kraju. To jednak nie wszystko. Z pogody na jutro dowiadujemy się, gdzie spadnie deszcz. Szczegóły opisujemy na se.pl.

Ulewny deszcz w Polsce

i

Autor: Marcin Wziontek / Super Express Ulewny deszcz w Polsce
  • Poznaliśmy szczegóły prognozy pogody IMGW na wtorek (23 września 2025 r.). Można śmiało powiedzieć, że jesień opanowuje Polskę. Synoptycy nie zostawiają złudzeń - warunki atmosferyczne nie będą nas rozpieszczać.
  • Oprócz ochłodzenia, trzeba się przygotować na opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazał konkretne regiony!
  • Szczegóły nowej prognozy podajemy w serwisie se.pl.

Pogoda na jutro: Prognoza IMGW na noc z 22 na 23 września

Jesień wypiera lato? Wszystko na to wskazuje. IMGW podał, że w nocy z poniedziałku na wtorek miejscami pojawią się opady deszczu, zwłaszcza w pasie od Mazur i Podlasia po Śląsk. W rejonie wybrzeża również odnotujemy przelotne opady deszczu, zwłaszcza nad ranem. Na południowym zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam ich suma lokalnie do 20 milimetrów w Sudetach i na Opolszczyźnie. W Sudetach miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

W nocy temperatura minimalna od 5 do 7 stopni na północnym zachodzie, około 10 stopni Celsjusza w centrum i na wybrzeżu, do nawet 14 na południowym wschodzie. To zwiastun tego, co nas czeka w ciągu dnia.

Polecany artykuł:

Definitywny koniec lata. Potężne ochłodzenie. Prognozy są bezlitosne

Deszczowy i chłodny wtorek. Tu będzie najgorzej

IMGW podaje, że we wtorek, na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy pojawią się przelotne opady deszczu. Parasole przydadzą się w województwach:

  • pomorskim
  • kujawsko-pomorskim
  • podlaskim
  • warmińsko-mazurskim
  • zachodniopomorskim

- Temperatura maksymalna od 11-14 stopni w pasie od Śląska po Lubelszczyznę oraz w Sudetach do 15-17 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, na północy kraju początkowo z zachodu. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 65 km/h - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 23 września.

Jeżeli prognozy nie ulegną drastycznym przetasowaniom, to w tym tygodniu nie będzie temperatur na poziomie 20 stopni i wyższym. Doniesienia meteorologów będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Quiz. Pogoda po angielsku
Pytanie 1 z 12
"Pogoda" to po angielsku...
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA WTOREK
PROGNOZA IMGW