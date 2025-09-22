IMGW podał nową prognozę pogody. Spadek o kilkanaście stopni to nie wszystko

Poznaliśmy szczegóły prognozy pogody IMGW na wtorek (23 września 2025 r.). Można śmiało powiedzieć, że jesień opanowuje Polskę. Synoptycy nie zostawiają złudzeń - warunki atmosferyczne nie będą nas rozpieszczać.

Oprócz ochłodzenia, trzeba się przygotować na opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazał konkretne regiony!

Szczegóły nowej prognozy podajemy w serwisie se.pl.

Pogoda na jutro: Prognoza IMGW na noc z 22 na 23 września

Jesień wypiera lato? Wszystko na to wskazuje. IMGW podał, że w nocy z poniedziałku na wtorek miejscami pojawią się opady deszczu, zwłaszcza w pasie od Mazur i Podlasia po Śląsk. W rejonie wybrzeża również odnotujemy przelotne opady deszczu, zwłaszcza nad ranem. Na południowym zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam ich suma lokalnie do 20 milimetrów w Sudetach i na Opolszczyźnie. W Sudetach miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

W nocy temperatura minimalna od 5 do 7 stopni na północnym zachodzie, około 10 stopni Celsjusza w centrum i na wybrzeżu, do nawet 14 na południowym wschodzie. To zwiastun tego, co nas czeka w ciągu dnia.

Deszczowy i chłodny wtorek. Tu będzie najgorzej

IMGW podaje, że we wtorek, na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy pojawią się przelotne opady deszczu. Parasole przydadzą się w województwach:

pomorskim

kujawsko-pomorskim

podlaskim

warmińsko-mazurskim

zachodniopomorskim

- Temperatura maksymalna od 11-14 stopni w pasie od Śląska po Lubelszczyznę oraz w Sudetach do 15-17 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, na północy kraju początkowo z zachodu. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 65 km/h - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 23 września.

Jeżeli prognozy nie ulegną drastycznym przetasowaniom, to w tym tygodniu nie będzie temperatur na poziomie 20 stopni i wyższym. Doniesienia meteorologów będziemy aktualizować w "Super Expressie".