Wielka zmiana w pogodzie. Przed nami dzień, jakiego dawno nie było

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-22 14:08

IMGW podał szczegóły prognozy pogody na wtorek (23 czerwca 2026 r.). Polaków czeka piękny dzień z przyjemnymi temperaturami i oddechem od burz oraz ulewnych deszczów. Na takie warunki atmosferyczne czekaliśmy od dłuższego czasu. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie będzie najcieplej.

Kobieta w słomkowym kapeluszu i jasnej sukience dotyka i wącha kwitnące fioletowe bzy, ciesząc się słonecznym dniem. Scena symbolizuje przyjemną, majową pogodę w Polsce, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Serenko Natalia/ Shutterstock Słoneczny dzień w prognozie pogody dla Polski

Podali nową prognozę pogody dla Polski

Po starciach burz z gradem z upałami, Polaków wreszcie czekają chwile wytchnienia. To wszystko wynika z najnowszej prognozy IMGW dla Polski. Na noc z poniedziałku na wtorek, 22/23 czerwca, Instytut zapowiada:

  • Na południowym wschodzie kraju początkowo zachmurzenie duże, z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami, głównie na terenach podgórskich. Po opadach lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Prognozowaną wysokość opadów w czasie burz do 10 mm, lokalnie do 20 mm.
  • Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.
  • Temperaturę minimalną od 10 stopni Celsjusza na północy, około 13°C w centrum do 18 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

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Jaka będzie pogoda we wtorek? Oto prognoza na 23 czerwca

Wtorek powinien być najprzyjemniejszym dniem tego tygodnia. Słońce będzie dominować na niebie, jedynie na wschodzie i południu kraju miejscami zachmurzenie wzrastające do dużego z możliwością przelotnego deszczu. IMGW nie zapowiada burz, upałów, ani też porywistego wiatru. Jedynie nad morzem wiatr umiarkowany, który może delikatnie obniżyć temperaturę odczuwalną.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

  • Koszalin, Gdańsk - 20,21 stopni
  • Olsztyn, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Suwałki, Wrocław - 22-23 stopnie
  • Białystok, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Poznań - 24-25 stopni
  • Warszawa, Zielona Góra, Katowice, Kraków, Kielce, Lublin - 26-27 stopni
  • Rzeszów i województwo podkarpackie - do 28 stopni

Kolejne dni tygodnia to już powrót upałów, z temperaturami maksymalnymi, przekraczającymi 35 stopni na zachodzie. Jak przekazała dziennikarzowi "Super Expressu" rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek - lokalnie temperatura nawet może zbliżać się do 40 stopni. Prognozowane temperatury będziemy aktualizować w serwisie pogodowym i lokalnych oddziałach. 

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