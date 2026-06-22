Wielka zmiana w pogodzie. Przed nami dzień, jakiego dawno nie było

Podali nową prognozę pogody dla Polski

Po starciach burz z gradem z upałami, Polaków wreszcie czekają chwile wytchnienia. To wszystko wynika z najnowszej prognozy IMGW dla Polski. Na noc z poniedziałku na wtorek, 22/23 czerwca, Instytut zapowiada:

Na południowym wschodzie kraju początkowo zachmurzenie duże, z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami, głównie na terenach podgórskich. Po opadach lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Prognozowaną wysokość opadów w czasie burz do 10 mm, lokalnie do 20 mm.

Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.

Temperaturę minimalną od 10 stopni Celsjusza na północy, około 13°C w centrum do 18 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Jaka będzie pogoda we wtorek? Oto prognoza na 23 czerwca

Wtorek powinien być najprzyjemniejszym dniem tego tygodnia. Słońce będzie dominować na niebie, jedynie na wschodzie i południu kraju miejscami zachmurzenie wzrastające do dużego z możliwością przelotnego deszczu. IMGW nie zapowiada burz, upałów, ani też porywistego wiatru. Jedynie nad morzem wiatr umiarkowany, który może delikatnie obniżyć temperaturę odczuwalną.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Koszalin, Gdańsk - 20,21 stopni

Olsztyn, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Suwałki, Wrocław - 22-23 stopnie

Białystok, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Poznań - 24-25 stopni

Warszawa, Zielona Góra, Katowice, Kraków, Kielce, Lublin - 26-27 stopni

Rzeszów i województwo podkarpackie - do 28 stopni

Kolejne dni tygodnia to już powrót upałów, z temperaturami maksymalnymi, przekraczającymi 35 stopni na zachodzie. Jak przekazała dziennikarzowi "Super Expressu" rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek - lokalnie temperatura nawet może zbliżać się do 40 stopni. Prognozowane temperatury będziemy aktualizować w serwisie pogodowym i lokalnych oddziałach.

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