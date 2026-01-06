-16 stopni w nocy, konkretny mróz za dnia. IMGW zapowiada też silne śnieżyce

Początek 2026 roku przyniósł sporą aktywność zimy w Polsce. Odczuwalny mróz, opady śniegu i - na ten moment - brak odwilży w prognozach. W pogodzie synoptycznej IMGW widzimy, że środek tygodnia nie będzie łatwy.

Eksperci Instytutu zapowiadają kolejne opady śniegu, lokalnie o natężeniu silnym. Dwucyfrowy mróz w nocy będzie dominował, a w ciągu dnia nie ma szans na dodatnie wartości.

Gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza? Szczegóły poniżej.

IMGW omawia pogodę na jutro, 7 stycznia 2026

Atak zimy nie ustaje. W prognozach znów widzimy wartości, które zazwyczaj kojarzą nam się ze Skandynawią lub daleką Azją. Kierowcy ponownie będą drżeć, czy samochody przetrwają nocne temperatury i dowiozą ich do pracy. Niestety, te obawy są uzasadnione. IMGW zapowiada:

Temperatury minimalne od -16 stopni Celsjusza miejscami na północnym wschodzie, około -13 w centrum do -7 stopni na zachodzie i -2 miejscami nad morzem. Najzimniej będzie lokalnie w rejonie podgórskim Sudetów do -19 stopni Celsjusza.

Miejscami słabe opady śniegu, na północy lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Na południowym wschodzie odnotujemy zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 12 cm, w Bieszczadach o 20 cm.

W Bieszczadach wiatr umiarkowany wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Gdzie będzie najgorzej? Na mapie z wizualizacją danych widać, że dwucyfrowy mróz nie będzie rzadkością:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na noc z 6 na 7 stycznia, wizualizacja IMGW

Zima nie odpuszcza. Trudny powrót pod dniu wolnym

W środę (7 stycznia 2026) na przeważającym obszarze zachmurzenie powinno być duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. - Miejscami słabe opady śniegu, na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm do 10 cm, w Bieszczadach o 16 cm - wylicza IMGW w nowej prognozie synoptycznej.

Temperatura maksymalna na ogół od -6 stopni Celsjusza do -3 stopni, na wybrzeżu do około -1 stopnia. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich - tam nawet do -7 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o duże miasta, najzimniej będzie w:

Warszawie

Białymstoku

Lublinie

Kielcach

Łodzi

Już 6 stycznia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia, dotyczące intensywnych opadów śniegu i silnego mrozu. W środę spodziewamy się kolejnych aktualizacji!