Pół Polski z burzami. Wskazali 8 województw i jeszcze trzy problemy

Niebezpieczna pogoda przed Bożym Ciałem

W czwartek (4 czerwca 2026 r.), praktykujący katolicy świętują w Polsce Boże Ciało. Dla wielu z nich oznacza to długi weekend. Trzeba "tylko" załatwić sobie dzień wolny w piątek. To kusząca perspektywa, ale plany psuje prognoza pogody. W wielu rejonach Polski ma padać, nie obędzie się również bez burzowych klimatów. Już w nocy z 2 na 3 czerwca przydadzą się parasole. IMGW zapowiada:

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami na wschodzie duże i tam zanikające przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie drugiej połowie nocy wzrastające do dużego i nad ranem w Sudetach miejscami opady deszczu.

Lokalnie, głównie w drugiej połowie nocy na południowym wschodzie, krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby!

Temperaturę minimalną od 10 stopni na północnym wschodzie, około 12°C w centrum, do 15°C na zachodzie, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, około 9 stopni Celsjusza.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 3 czerwca 2026

W ciągu dnia mało chmur będzie tylko na północnym wschodzie kraju. Pozostałe rejony zmierzą się z brzydką wersją wiosny. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a na obszarze od Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie do 25-30 mm - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w synoptycznej prognozie na 3 czerwca.

Na mapie z godziny 16:00 widać prognozowane burze w województwach:

zachodniopomorskim

łódzkim

podkarpackim

małopolskim

śląskim

opolskim

dolnośląskim

wielkopolskim

W trakcie burz wiatr może powiać z prędkością do 70 km/h. Jeśli są dobre wieści, to dotyczą one temperatur. Nie grozi nam upał, synoptycy nie zapowiadają też dużego ochłodzenia.

Prognozowane temperatury dla największych miast:

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław - 17-18 stopni

Białystok, Lublin, Suwałki, Olsztyn - 20-21 stopni

Szczecin, Warszawa, Kielce, Opole, Katowice, Gdańsk, Poznań - 22-23 stopnie

Łódź - 24 stopnie

Kraków, Rzeszów, Koszalin - 25-26 stopni

Prognozy na długi weekend i Boże Ciało będziemy aktualizować w "Super Expressie".

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie