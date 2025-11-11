Trudny powrót po długim weekendzie. IMGW przekazał nową pogodę

W prognozie na środę widzimy m.in. temperatury od 7 do 13 stopni Celsjusza, opady deszczu i mgły. IMGW zwraca uwagę na umiarkowany wiatr, który pojawi się nad morzem!

Kierowcy powinni zwrócić uwagę na mgły, które zwłaszcza w nocy będą ograniczały widoczność. Wymagana będzie szczególna ostrożność!

W naszym materiale sprawdzamy, gdzie po długim weekendzie przydadzą się parasole.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z wtorku na środę

Dla wielu Polaków dni 8-11 listopada były tzw. długim weekendem. W środę czeka ich powrót do pracy. W jakich warunkach? Pogoda przypomni nam, że w kalendarzu rządzi jesienna pora roku. IMGW zapowiada, że w w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie całkowite i duże, większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia na południu i zachodzie kraju. - Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, wysoko w górach deszczu ze śniegiem. Miejscami silne zamglenia, lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów - ostrzegają synoptycy.

Najbliższa noc nie przyniesie mrozów na nizinach. Temperatura minimalna od 2 stopni do nawet 7 w centrum kraju. Umiarkowany wiatr pojawi się w pasie nadmorskim i tam obniży temperaturę odczuwalną. W ciągu dnia warunki nie zaskoczą, choć gdzieniegdzie pojawi się pożądane ocieplenie.

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na środę

Środa z deszczem i nieco wyższymi temperaturami

Jak widać na załączonej wyżej mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środku tygodnia przydadzą się parasole. IMGW zapowiada opady deszczu dla kilku województw:

lubelskiego

podkarpackiego

świętokrzyskiego

łódzkiego

mazowieckiego

Z kolei na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim odnotujemy delikatne ocieplenie. W tamtych rejonach termometry pokażą nawet 13 stopni Celsjusza. Zdecydowanie chłodniej na Suwalszczyźnie, maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Nad morzem ponownie pokaże się umiarkowany wiatr. Na północy i północnym zachodzie kraju mogą się utrzymywać mgły, ograniczające widoczność. Co ciekawe, kolejny dzień przyniesie jeszcze wyższe temperatury. W czwartek na zachodzie Polski powinniśmy zobaczyć 16 stopni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.