IMGW zapowiada pogodę na środek tygodnia. Strefa burz i deszczów przesunięta

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-09 15:16

IMGW zaktualizował prognozę synoptyczną na środę (10 września 2025 r.) dla Polski. Burze i opady deszczu ponownie dadzą się we znaki naszym rodakom. Strefa z nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi przesunie się na zachód. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje konkrety. Szczegóły na se.pl.

Ulewny deszcz w prognozach IMGW

i

Autor: Super Express Ulewny deszcz w prognozach IMGW
  • Zbliżamy się do końca pierwszej dekady września. IMGW podał, jaka pogoda będzie nam towarzyszyła 10 dnia miesiąca. Opady deszczu i burze nadal chętnie korzystają z polskiej gościnności.
  • Na północnym wschodzie i północnym zachodzie warunki powinny być najtrudniejsze. Tam suma opadów deszczu może "dobić" do 10 milimetrów.
  • Tradycją wrześniową jest też to, że najlepsze wieści dotyczą temperatur. Miejscami termometry pokażą 25 stopni Celsjusza! Szczegóły na se.pl.

Pogoda na jutro: Noc z wtorku na środę, 9/10 września 2025

Noc pełna nieciekawych zjawisk atmosferycznych? Do takiego scenariusza zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Prognoza IMGW na najbliższe godziny nie przynosi przełomu. W nocy z wtorku na środę, we wschodniej połowie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, początkowo lokalnie zanikające burze i tam suma opadów miejscami do 15 mm. Lokalnie, głównie w kotlinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kierowcy - zachowajcie czujność! Na termometrach od 11 stopni w centrum i na południu, do 16 na zachodzie kraju.

Polecany artykuł:

Jasnowidz Jackowski zapowiada pogodową huśtawkę zimą 2025/2026. Ta wizja szokuj…

Środa tygodnia z burzami i deszczami

W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Za oknami dominować będzie ponura aura. Po raz kolejny przydadzą się parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Miejscami, zwłaszcza na północy i krańcach południowych, pojawią się przelotne opady deszczu.

- Na północnym wschodzie i północnym zachodzie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na 10 września. Jeśli chodzi o duże miasta, największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz i opadów przewiduje się dla:

  • Gdańska
  • Suwałk
  • Olsztyna
  • Szczecina
  • Koszalina
  • Białegostoku

Zdecydowanie ładniejsza pogoda będzie towarzyszyć mieszkańcom centralnej i południowej Polski. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy do 25 stopni na południowym zachodzie. W rejonie Helu i w obszarach podgórskich termometry pokażą 20 stopni. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie". 

Quiz. Pogoda po angielsku
Pytanie 1 z 12
"Pogoda" to po angielsku...
Chylińska nawet w deszczu nie przerwała show. Chwyciła za mopa i… Nagranie podbija sieć! | SE
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA ŚRODĘ
PROGNOZA IMGW