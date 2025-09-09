IMGW zapowiada pogodę na środek tygodnia. Strefa burz i deszczów przesunięta

Zbliżamy się do końca pierwszej dekady września. IMGW podał, jaka pogoda będzie nam towarzyszyła 10 dnia miesiąca. Opady deszczu i burze nadal chętnie korzystają z polskiej gościnności.

Na północnym wschodzie i północnym zachodzie warunki powinny być najtrudniejsze. Tam suma opadów deszczu może "dobić" do 10 milimetrów.

Tradycją wrześniową jest też to, że najlepsze wieści dotyczą temperatur. Miejscami termometry pokażą 25 stopni Celsjusza! Szczegóły na se.pl.

Pogoda na jutro: Noc z wtorku na środę, 9/10 września 2025

Noc pełna nieciekawych zjawisk atmosferycznych? Do takiego scenariusza zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Prognoza IMGW na najbliższe godziny nie przynosi przełomu. W nocy z wtorku na środę, we wschodniej połowie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, początkowo lokalnie zanikające burze i tam suma opadów miejscami do 15 mm. Lokalnie, głównie w kotlinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kierowcy - zachowajcie czujność! Na termometrach od 11 stopni w centrum i na południu, do 16 na zachodzie kraju.

Środa tygodnia z burzami i deszczami

W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Za oknami dominować będzie ponura aura. Po raz kolejny przydadzą się parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Miejscami, zwłaszcza na północy i krańcach południowych, pojawią się przelotne opady deszczu.

- Na północnym wschodzie i północnym zachodzie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na 10 września. Jeśli chodzi o duże miasta, największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz i opadów przewiduje się dla:

Gdańska

Suwałk

Olsztyna

Szczecina

Koszalina

Białegostoku

Zdecydowanie ładniejsza pogoda będzie towarzyszyć mieszkańcom centralnej i południowej Polski. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy do 25 stopni na południowym zachodzie. W rejonie Helu i w obszarach podgórskich termometry pokażą 20 stopni. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

