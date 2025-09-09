IMGW zapowiada pogodę na środek tygodnia. Strefa burz i deszczów przesunięta

- Zbliżamy się do końca pierwszej dekady września. IMGW podał, jaka pogoda będzie nam towarzyszyła 10 dnia miesiąca. Opady deszczu i burze nadal chętnie korzystają z polskiej gościnności.
- Na północnym wschodzie i północnym zachodzie warunki powinny być najtrudniejsze. Tam suma opadów deszczu może "dobić" do 10 milimetrów.
- Tradycją wrześniową jest też to, że najlepsze wieści dotyczą temperatur. Miejscami termometry pokażą 25 stopni Celsjusza! Szczegóły na se.pl.
Pogoda na jutro: Noc z wtorku na środę, 9/10 września 2025
Noc pełna nieciekawych zjawisk atmosferycznych? Do takiego scenariusza zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Prognoza IMGW na najbliższe godziny nie przynosi przełomu. W nocy z wtorku na środę, we wschodniej połowie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, początkowo lokalnie zanikające burze i tam suma opadów miejscami do 15 mm. Lokalnie, głównie w kotlinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kierowcy - zachowajcie czujność! Na termometrach od 11 stopni w centrum i na południu, do 16 na zachodzie kraju.
Środa tygodnia z burzami i deszczami
W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Za oknami dominować będzie ponura aura. Po raz kolejny przydadzą się parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Miejscami, zwłaszcza na północy i krańcach południowych, pojawią się przelotne opady deszczu.
- Na północnym wschodzie i północnym zachodzie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na 10 września. Jeśli chodzi o duże miasta, największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz i opadów przewiduje się dla:
- Gdańska
- Suwałk
- Olsztyna
- Szczecina
- Koszalina
- Białegostoku
Zdecydowanie ładniejsza pogoda będzie towarzyszyć mieszkańcom centralnej i południowej Polski. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy do 25 stopni na południowym zachodzie. W rejonie Helu i w obszarach podgórskich termometry pokażą 20 stopni. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".