Pogodowa masakra za oknami. IMGW potwierdza. Zaraz się zacznie

IMGW zaktualizował prognozę pogody na sobotę. Jaki będzie weekend? Przede wszystkim deszczowy i burzowy. Prognozy synoptyczne nie zostawiają złudzeń. Przydadzą się parasole i kurtki, a na drogach zrobi się ślisko.

W pasie od Śląska i Małopolski po Warmię i Mazury zrobi się niebezpiecznie. Wszystko przez burze. Lokalnie opady deszczu do 25 milimetrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, gdzie będzie najgorzej.

Niespokojna będzie już noc z piątku na sobotę. Szczegóły poniżej.

Pogoda na jutro: Noc z piątku na sobotę, 12/13 września 2025

Plany weekendowe ulegną zmianie? Wielu Polaków musi wziąć pod uwagę trudne warunki pogodowe. Jeśli ktoś wyjeżdża w nocy, to musi się liczyć z ewentualnymi utrudnieniami komunikacyjnymi. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska, Ziemi Łódzkiej po Suwalszczyznę możliwe burze.

- Suma opadów miejscami na południu kraju do 20 mm. Na wschodzie lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W czasie burz wiatr porywy do 60 km/h - alarmuje IMGW w prognozie na najbliższą noc.

Temperatura minimalna na nizinach ukształtuje się na poziomie od 10 stopni na zachodzie, do 14 na wschodzie. Tak w skrócie prezentuje się noc z piątku na sobotę.

Sobota z ulewnymi deszczami, burzami i... wysokimi temperaturami

Co robić w sobotę? Czy planować długi spacer, czy raczej wieczór z planszówkami w domu? IMGW sugeruje raczej to drugie, ponieważ klimat za oknami będzie ponury. Synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i tam bez opadów.

- W pasie od Śląska i Małopolski po Warmię i Mazury możliwe również burze i tam prognozowana suma opadów deszczu od 10 mm do 25 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 65 km/h - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 13 września. Zwracajmy uwagę na ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty!

W wielu rejonach Polski nadal będzie ciepło. Z prognozy synoptycznej wynika, że temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 15 do 16 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, około 19 stopni Celsjusza nad morzem i w pasie pojezierzy, do 22 w centrum. Cieplej na Polesiu, w Małopolsce i na Podkarpaciu - tam około 24 stopni. Najwięcej pokażą termometry w okolicach:

Rzeszowa

Lublina

Kielc

Warszawy

Krakowa

Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

