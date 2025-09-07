IMGW zapowiada pogodową masakrę. To kwestia godzin

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-07 18:55

IMGW przekazał prognozę synoptyczną na poniedziałek (8 września 2025 r.) dla Polski. Eksperci z Instytutu już wiedzą, że zmierzymy się z burzami, ulewny deszczami i silnym wiatrem. Dobre wieści dotyczą temperatur. Wskazali też regiony, gdzie będzie najgorzej. Szczegóły analizujemy na se.pl.

Ulewny deszcz w Polsce

Autor: Super Express Ulewny deszcz w Polsce
  • Zaczynamy drugi tydzień września. IMGW podaje, że w poniedziałek pogoda będzie daleka od idealnej. Synoptycy wskazują na ulewne deszcze, burze i silny wiatr. Polacy będą woleli zostać w domach.
  • Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazali, gdzie będzie najgorzej i gdzie zrobi się gorąco. Najwięcej powodów do optymizmu mają mieszkańcy centralnej Polski.
  • Trudne warunki atmosferyczne zaatakują już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Szczegóły na se.pl.

Pogoda na jutro: Noc z niedzieli na poniedziałek, 7/8 września 2025

W prognozie synoptycznej na noc z niedzieli na poniedziałek czytamy, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami duże. Wszyscy ci, którzy będą musieli wyjść z domu, muszą być przygotowani na trudne warunki atmosferyczne. Dotyczy to również kierowców, ponieważ lokalnie widoczność będzie utrudniona. Zwłaszcza na południu trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

- Lokalnie na północy oraz w centrum przelotne opady deszczu i możliwe burze. Silne zamglenia, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonach podgórskich lokalnie do 100 metrów - przekazuje IMGW. Synoptycy nie zapowiadają silnego wiatru. Ten pojawi się dopiero w ciągu dnia. 

Poniedziałek z burzami, gradem i silnym wiatrem

W poniedziałek pogoda nie będzie zachęcała do wychodzenia z domu. Długie spacery proponujemy mieszkańcom północnych i północno wschodnich regionów Polski. Niestety, trudne warunki atmosferyczne nie wezmą sobie dnia wolnego.

- Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a na południu lokalnie do około 30 milimetrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h - podaje IMGW w prognozie na 8 września.

Z najnowszej prognozy synoptycznej wynika, że temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 22 do 27 stopni Celsjusza, chłodniej w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu, od 19 do 21 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w okolicach:

  • Rzeszowa
  • Lublina
  • Warszawy
  • Gdańska
  • Krakowa

Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie". Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu dominować będą letnie temperatury, ale pojawi się również sporo opadów deszczu.

POGODA NA PONIEDZIAŁEK
PROGNOZA IMGW