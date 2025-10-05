IMGW podał nową prognozę pogody. W tym pasie intensywne opady deszczu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-05 19:52

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na poniedziałek (6 października) dla Polski. Eksperci z Instytutu zapowiadają sporo opadów deszczu i wskazują konkretny pas, gdzie opady będą najintensywniejsze. Dodatkowym problemem będzie silny wiatr. Szczegóły opisujemy na se.pl.

Intensywne opady deszczu

i

  • IMGW podał nową prognozę pogody na poniedziałek (6 października 2025 r.). Wiemy już, jak będzie wyglądał początek drugiego tygodnia października w naszym kraju!
  • Nie zabraknie opadów deszczu. Najbardziej intensywne pojawią się w pasie od Pomorza Wschodniego po Ziemię Łódzką i tam prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm - 15 mm!
  • Deszcz to nie wszystko. Synoptycy zapowiadają również silny wiatr i śnieg. Biały puch pojawi się w górach. Szczegóły na se.pl.

Pogoda na jutro, 6 października: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek

To nie będzie spokojna noc pod względem pogodowym. Wszyscy ci, którzy muszą wyjść z domu zmierzą się z nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi. IMGW podaje, że zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie przejściowo wzrastające do całkowitego.

- Miejscami opady deszczu, najbardziej intensywne na północnym zachodzie kraju. Na Pomorzu Zachodnim prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm - 15 mm. Wysoko w górach opady śniegu. W strefie nadmorskiej możliwe burze - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 5 stopni w województwie świętokrzyskim, do nawet 11 nad morzem. W zachodniej połowie kraju okresami wiatr będzie porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 60 km/h, po północy na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego i silnego, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h.

Wietrzny i deszczowy poniedziałek

Parasole pójdą w ruch - początek tygodnia nie będzie przyjemny. IMGW zapowiada konkretne opady deszczu. 6 października na drogach zrobi się ślisko, co powinni wziąć pod uwagę zarówno kierowcy, jak i piesi. - Miejscami opady deszczu, najbardziej intensywne w pasie od Pomorza Wschodniego po Ziemię Łódzką i tam prognozowana suma opadów miejscami do 10 - 15 milimetrów - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na 6 października.

- Wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach także śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 3 cm do 5 cm. W Tatrach możliwe zawieje śnieżne. Na północnym zachodzie początkowo dość silny wiatr i w porywach do 55 km/h. Na wybrzeżu wiatr początkowo dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 85 km/h - alarmuje Instytut.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 9 do 13 stopni Celsjusza, nad morzem do 14 stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, około 7°C. Najcieplej będzie w okolicach:

  • Szczecina
  • Koszalina
  • Białegostoku
  • Suwałk

Najnowszą prognozę pogody na noc z 5 na 6 października i na poniedziałek IMGW prezentuje na mapach:

IMGW pokazał prognozę na noc z niedzieli na poniedziałek, 5/6 października

i

Pogoda IMGW na 6 października

i

