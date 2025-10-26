Deszcz ze śniegiem i zgrzytanie z zimna to nie wszystko. IMGW ostrzegł w prognozach

Końcówka października przyniosła ocieplenie, ale początek ostatniego tygodnia miesiąca to już zupełnie inna historia. Temperatury nie "dobiją" nawet do 10 stopni. IMGW podał nową prognozę na 27 października, która nie dała zbyt wielu powodów do optymizmu.

W obszarach podgórskich pojawi się deszcz ze śniegiem, a lokalnie opady wyniosą 10 milimetrów. Kolejnym problemem będzie silny wiatr, lokalnie do 75 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wie, w których województwach pogoda będzie najtrudniejsza.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek, 26/27 października

Zbliżamy się do okresu Wszystkich Świętych. Polacy masowo będą przygotowywać groby na 1 listopada. Jaka pogoda będzie towarzyszyła przygotowaniom? Na pewno 27 października nie będzie najprzyjemniej na świecie. Już na noc z niedzieli na poniedziałek, 26/27 października Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada sporo chmur. Pojawią się przelotne opady deszczu, na obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pomorzu opady będą chwilami intensywne i tam ich suma może miejscami wynieść około 15 milimetrów.

- Wiatr w porywach do 65 km/h, a początkowo na południowym zachodzie i w centrum do 70 km/h, na wybrzeżu okresami silny, do 40 km/h i w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 140 km/h, w Karpatach do 85 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - alarmuje IMGW w prognozie na najbliższą noc. Temperatura minimalna od 2 stopni Celsjusza na północy do 7 stopni na Wybrzeżu.

Poniedziałek pochmurny. Deszcz ze śniegiem i chłód to nie wszystko

W poniedziałek ponownie sporo chmur i przydadzą się parasole. Z prognoz IMGW wynika, ze miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, na obszarach podgórskich lokalnie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na Przedgórzu Sudeckim suma opadów lokalnie do około 10 mm. Na początku tygodnia będzie zimno, a dodatkowym problemem będzie wiatr, który obniży temperaturę odczuwalną.

- Wysoko górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5-7 cm. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, a na południu do 65 km/h, na wybrzeżu okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, przeważnie południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 85 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzegają Polaków synoptycy z Instytutu.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 6 do 10 stopni Celsjusza. Na 9-10 "kresek" powyżej zera mogą liczyć mieszkańcy województw:

podkarpackiego

lubelskiego

małopolskiego

lubuskiego

opolskiego

Pogoda IMGW na poniedziałek, 27 października na mapie

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 27 października