IMGW potwierdza załamanie pogody. Polacy będą w niemałym szoku

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-21 10:28

IMGW podał szczegóły prognozy pogody na poniedziałek (22 września) dla Polski. Synoptycy widzą załamanie pogody w wielu regionach naszego kraju. Wskazujemy województwa, w których temperatury maksymalne spadną o... kilkanaście stopni! Do tego dochodzą m.in. opady deszczu. Zobaczcie szczegóły na se.pl.

Opady deszczu i brzydka pogoda w Polsce

i

Autor: Marcin Wziontek / Super Express Opady deszczu i brzydka pogoda w Polsce
  • IMGW podał nową prognozę pogody na poniedziałek (22 września 2025 r.). Początek tygodnia upłynie nam pod znakiem znaczącego ochłodzenia (w części kraju) i gdzieniegdzie również opadów deszczu.
  • Na północy, w centrum i na zachodzie Polski temperatury spadną o kilkanaście stopni! Letni klimat, który towarzyszył nam w weekend będzie zaledwie wspomnieniem.
  • To nie wszystkie zmiany, które odczujemy w najbliższych godzinach. Szczegóły przekazujemy na se.pl.

Pogoda na jutro, 22 września: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek

Kapryśna pogoda znów uderzy w Polsce. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że niespokojna będzie już noc z niedzieli na poniedziałek (21/22 września). Pogodnie będzie tylko na południowym wschodzie kraju. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W północno-zachodniej połowie kraju miejscami opady deszczu, a na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i północy Wielkopolski możliwe burze i tam suma opadów od 10 mm do 20 milimetrów - alarmują synoptycy z IMGW.

W nocy temperatura ukształtuje się na poziomie od 11 stopni na północnym zachodzie do 16 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i 18 stopni w rejonach oddziaływania wiatru fenowego. Na zachodnim wybrzeżu temperaturę obniży dość silny wiatr. Wysoko w górach prędkość wiatru do 70 km/h.

Poniedziałek z gigantycznym ochłodzeniem i deszczem

W niedzielę Polacy cieszą się wysokimi temperaturami. Maksymalne wartości wyraźnie przekroczą 25 stopni m.in. w województwach:

  • pomorskim
  • lubuskim
  • wielkopolskim
  • dolnośląskim
  • łódzkim
  • opolskim

Dlaczego wybraliśmy właśnie te regiony? Właśnie one odczują w poniedziałek... gigantyczne ochłodzenie. W okolicach Bydgoszczy, Poznania, Gdańska i Gorzowa Wielkopolskiego termometry nie pokażą więcej niż 15-16 stopni Celsjusza. To oznacza spadek o ponad 10 stopni względem niedzieli. Gorące temperatury (do 27 stopni) zostaną z nami tylko na południowym wschodzie kraju.

- W dzień pogodnie będzie jedynie na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna w północno-zachodniej połowie kraju od 13 do 18 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 19 stopni w centrum do 28°C na południowym wschodzie - wyliczają synoptycy z IMGW.

Wszystko wskazuje na to, że temperatury przekraczające 20 stopni znikną we wtorek i w najbliższym czasie nie wrócą do Polski. Jeśli chcecie skorzystać z ostatniej aktywności lata, to warto w najbliższych godzinach wybrać się na Lubelszczyznę lub Podkarpacie.

Najnowszą prognozę pogody na noc 21 na 22 września i na poniedziałek IMGW prezentuje na mapach:

Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 21/22 września 2025

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 21/22 września 2025
Pogoda IMGW na poniedziałek, 22 września 2025

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na poniedziałek, 22 września 2025
Gwałtowna burza pod Sycowem
