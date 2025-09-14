Ulewy i burze atakują. W połowie miesiąca dołączy to! IMGW potwierdza

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-14 14:55

IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na poniedziałek (15 września 2025 r.) dla Polski. Ulewne deszcze i burze to dwa problemy, z którymi zmierzą się Polacy. Na tym jednak nie koniec, ponieważ eksperci zapowiadają kolejne, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Sprawdzamy szczegóły na se.pl.

Ulewny deszcz w Polsce

i

Autor: Tomasz Golla / Super Express Ulewny deszcz w Polsce
  • Ulewne deszcze i burze znów nad Polską. Paskudna pogoda nie odpuszcza w naszym kraju. Parasole poszły w ruch i nic nie wskazuje na rychły przełom. Sprawdzamy najnowszą prognozę IMGW na poniedziałek, czyli połowę dziewiątego miesiąca roku.
  • Oprócz wyżej wspominanych deszczów i burzowych klimatów, powinniśmy zwrócić uwagę na mgły i silny wiatr. Kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność.
  • Na początku tygodnia będzie ciepło, choć nie wszędzie termometry pokażą powyżej 20 stopni. Szczegóły na se.pl.

Pogoda na jutro, 15 września: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że we wrześniu IMGW nie ma zbyt dużo dobrych wieści w kontekście pogody w Polsce. W najnowszej prognozie synoptycznej na najbliższą noc widzimy kolejną porcję niepożądanych zjawisk meteorologicznych. W nocy z 14 na 15 września miejscami pojawią się opady deszczu, w zachodniej połowie kraju szybko zanikające.

- Na wschodzie opady w pierwszej połowie nocy o natężeniu umiarkowanym, a początkowo możliwe także burze i tam suma opadów do 20-25 milimetrów. Miejscami w zachodniej i centralnej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrówW czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zalecamy ostrożność i sprawdzanie komunikatów przed wyjściem z domu.

Polecany artykuł:

Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na zimę 2025/26. Wszystko jasne, nie ma złu…

Chmury, deszcze, burze i mgły również w poniedziałek

Początek tygodnia upłynie nam pod znakiem typowo jesiennej pogody. Choć w kalendarzu do jesieni jeszcze trochę brakuje, to warunki przypomną nam, że lato jest w odwrocie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. 

- Na zachodzie po południu możliwe burze. Suma opadów na północnym zachodzie do 20 milimetrów. Rano lokalnie możliwe szybko zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad morzem dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Sudetach do 90 km/h - wylicza IMGW w prognozie na 15 września. Apelujemy o ostrożność do kierowców i pieszych. Uważajcie na drogach!

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 18-20 stopni na wschodzie, do nawet 23 stopni Celsjusza na zachodzie. 20 stopni i więcej zobaczymy na termometrach w:

  • Rzeszowie
  • Krakowie
  • Kielcach
  • Warszawie
  • Poznaniu
  • Łodzi
  • Katowicach
  • Opolu
  • Wrocławiu
  • Gorzowie Wielkopolskim
  • Szczecinie

Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie". Wygląda na to, że na poprawę pogody poczekamy przynajmniej do weekendu.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem
Pytanie 1 z 12
Gdy wrzesień bez deszczów będzie...
Super Express Google News
Gwałtowna burza pod Sycowem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA PONIEDZIAŁEK
PROGNOZA IMGW