Ulewy i burze atakują. W połowie miesiąca dołączy to! IMGW potwierdza

Ulewne deszcze i burze znów nad Polską. Paskudna pogoda nie odpuszcza w naszym kraju. Parasole poszły w ruch i nic nie wskazuje na rychły przełom. Sprawdzamy najnowszą prognozę IMGW na poniedziałek, czyli połowę dziewiątego miesiąca roku.

Oprócz wyżej wspominanych deszczów i burzowych klimatów, powinniśmy zwrócić uwagę na mgły i silny wiatr. Kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność.

Na początku tygodnia będzie ciepło, choć nie wszędzie termometry pokażą powyżej 20 stopni. Szczegóły na se.pl.

Pogoda na jutro, 15 września: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że we wrześniu IMGW nie ma zbyt dużo dobrych wieści w kontekście pogody w Polsce. W najnowszej prognozie synoptycznej na najbliższą noc widzimy kolejną porcję niepożądanych zjawisk meteorologicznych. W nocy z 14 na 15 września miejscami pojawią się opady deszczu, w zachodniej połowie kraju szybko zanikające.

- Na wschodzie opady w pierwszej połowie nocy o natężeniu umiarkowanym, a początkowo możliwe także burze i tam suma opadów do 20-25 milimetrów. Miejscami w zachodniej i centralnej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zalecamy ostrożność i sprawdzanie komunikatów przed wyjściem z domu.

Chmury, deszcze, burze i mgły również w poniedziałek

Początek tygodnia upłynie nam pod znakiem typowo jesiennej pogody. Choć w kalendarzu do jesieni jeszcze trochę brakuje, to warunki przypomną nam, że lato jest w odwrocie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu.

- Na zachodzie po południu możliwe burze. Suma opadów na północnym zachodzie do 20 milimetrów. Rano lokalnie możliwe szybko zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad morzem dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Sudetach do 90 km/h - wylicza IMGW w prognozie na 15 września. Apelujemy o ostrożność do kierowców i pieszych. Uważajcie na drogach!

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 18-20 stopni na wschodzie, do nawet 23 stopni Celsjusza na zachodzie. 20 stopni i więcej zobaczymy na termometrach w:

Rzeszowie

Krakowie

Kielcach

Warszawie

Poznaniu

Łodzi

Katowicach

Opolu

Wrocławiu

Gorzowie Wielkopolskim

Szczecinie

Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie". Wygląda na to, że na poprawę pogody poczekamy przynajmniej do weekendu.

