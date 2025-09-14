Ulewy i burze atakują. W połowie miesiąca dołączy to! IMGW potwierdza

- Ulewne deszcze i burze znów nad Polską. Paskudna pogoda nie odpuszcza w naszym kraju. Parasole poszły w ruch i nic nie wskazuje na rychły przełom. Sprawdzamy najnowszą prognozę IMGW na poniedziałek, czyli połowę dziewiątego miesiąca roku.
- Oprócz wyżej wspominanych deszczów i burzowych klimatów, powinniśmy zwrócić uwagę na mgły i silny wiatr. Kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność.
- Na początku tygodnia będzie ciepło, choć nie wszędzie termometry pokażą powyżej 20 stopni. Szczegóły na se.pl.
Pogoda na jutro, 15 września: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek
Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że we wrześniu IMGW nie ma zbyt dużo dobrych wieści w kontekście pogody w Polsce. W najnowszej prognozie synoptycznej na najbliższą noc widzimy kolejną porcję niepożądanych zjawisk meteorologicznych. W nocy z 14 na 15 września miejscami pojawią się opady deszczu, w zachodniej połowie kraju szybko zanikające.
- Na wschodzie opady w pierwszej połowie nocy o natężeniu umiarkowanym, a początkowo możliwe także burze i tam suma opadów do 20-25 milimetrów. Miejscami w zachodniej i centralnej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zalecamy ostrożność i sprawdzanie komunikatów przed wyjściem z domu.
Chmury, deszcze, burze i mgły również w poniedziałek
Początek tygodnia upłynie nam pod znakiem typowo jesiennej pogody. Choć w kalendarzu do jesieni jeszcze trochę brakuje, to warunki przypomną nam, że lato jest w odwrocie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu.
- Na zachodzie po południu możliwe burze. Suma opadów na północnym zachodzie do 20 milimetrów. Rano lokalnie możliwe szybko zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad morzem dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Sudetach do 90 km/h - wylicza IMGW w prognozie na 15 września. Apelujemy o ostrożność do kierowców i pieszych. Uważajcie na drogach!
Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 18-20 stopni na wschodzie, do nawet 23 stopni Celsjusza na zachodzie. 20 stopni i więcej zobaczymy na termometrach w:
- Rzeszowie
- Krakowie
- Kielcach
- Warszawie
- Poznaniu
- Łodzi
- Katowicach
- Opolu
- Wrocławiu
- Gorzowie Wielkopolskim
- Szczecinie
Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie". Wygląda na to, że na poprawę pogody poczekamy przynajmniej do weekendu.