Burze i deszcze znów zaatakują. IMGW wskazał, gdzie będzie najgorzej

Konrad Marzec
2025-10-12 16:54

IMGW podał szczegóły prognozy pogody na poniedziałek (13 października) dla Polski. W prognozach synoptycznych widać m.in. opady deszczu, słabe burze i porywisty wiatr. Eksperci od pogody już wiedzą, gdzie na początku tygodnia zmierzymy się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Szczegóły na se.pl.

Opady deszczu i mokra ulica

i

Autor: Unsplash/ Unsplash.com Opady deszczu i mokra ulica
  • IMGW zaktualizował prognozę synoptyczną na 13 października. Początek tygodnia przyniesie ze sobą ponurą wersję jesieni. Nie uwolnimy się od opadów deszczu, możliwe będą słabe burze, a gdzieniegdzie pojawi się też porywisty wiatr.
  • W temacie temperatur nie widać konkretnego przełomu. Na termometrach zobaczymy wartości, do których przyzwyczailiśmy się na początku października. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.
  • Szczegółowa prognoza pogody na poniedziałek znajduje się na se.pl.

Pogoda na jutro, 13 października: IMGW zapowiada najbliższą noc

Zbliżamy się do połowy października. Ten miesiąc do tej pory nie zaskakiwał nas przyjemną pogodą i nic nie wskazuje na to, że w najbliższych godzinach będzie inaczej. Z prognozy IMGW na najbliższe godziny wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 października 2025), na północnym wschodzie zachmurzenie będzie wzrastać do dużego.

- W południowej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu, stopniowo od północy zanikające. Miejscami słabe opady deszczu, stopniowo od północy zanikające. Wysoko w Karpatach opady przechodzące deszcz ze śniegiem i miejscami w śnieg; w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Na północy i wschodzie wiatr okresami porywisty - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatury w nocy ukształtują się na poziomie od 2 stopni na wschodzie, do nawet 10 na Wybrzeżu. Do kierowców apelujemy o ostrożność - w drugiej połowie nocy, na zachodzie wystąpią mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Lokalnie drogi będą śliskie.

Poniedziałek z deszczem, możliwe słabe burze

W poniedziałek za oknami ponownie zobaczymy ponurą wersję jesieni. Na południu, zachodzie oraz okresami na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże. Wiemy już, gdzie przydadzą się parasole lub kurtki przeciwdeszczowe.

- Miejscami na północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu i niewykluczone słabe burze. Słabe opady deszczu możliwe są również początkowo na krańcach południowych, a wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie okresami porywisty wiatr - ostrzega IMGW.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 10 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich do 14 stopni na zachodzie. Najcieplej będzie w okolicach:

  • Szczecina
  • Wrocławia
  • Poznania
  • Opola
  • Zielonej Góry

Szczegóły prognozy IMGW na 13 października znajdziecie na mapach, które zamieszczamy poniżej:

Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 12/13 października 2025

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 12/13 października 2025
Pogoda IMGW na poniedziałek, 13 października

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na poniedziałek, 13 października
