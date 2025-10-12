Burze i deszcze znów zaatakują. IMGW wskazał, gdzie będzie najgorzej

IMGW zaktualizował prognozę synoptyczną na 13 października. Początek tygodnia przyniesie ze sobą ponurą wersję jesieni. Nie uwolnimy się od opadów deszczu, możliwe będą słabe burze, a gdzieniegdzie pojawi się też porywisty wiatr.

W temacie temperatur nie widać konkretnego przełomu. Na termometrach zobaczymy wartości, do których przyzwyczailiśmy się na początku października. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.

Pogoda na jutro, 13 października: IMGW zapowiada najbliższą noc

Zbliżamy się do połowy października. Ten miesiąc do tej pory nie zaskakiwał nas przyjemną pogodą i nic nie wskazuje na to, że w najbliższych godzinach będzie inaczej. Z prognozy IMGW na najbliższe godziny wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 października 2025), na północnym wschodzie zachmurzenie będzie wzrastać do dużego.

- W południowej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu, stopniowo od północy zanikające. Miejscami słabe opady deszczu, stopniowo od północy zanikające. Wysoko w Karpatach opady przechodzące deszcz ze śniegiem i miejscami w śnieg; w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Na północy i wschodzie wiatr okresami porywisty - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatury w nocy ukształtują się na poziomie od 2 stopni na wschodzie, do nawet 10 na Wybrzeżu. Do kierowców apelujemy o ostrożność - w drugiej połowie nocy, na zachodzie wystąpią mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Lokalnie drogi będą śliskie.

Poniedziałek z deszczem, możliwe słabe burze

W poniedziałek za oknami ponownie zobaczymy ponurą wersję jesieni. Na południu, zachodzie oraz okresami na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże. Wiemy już, gdzie przydadzą się parasole lub kurtki przeciwdeszczowe.

- Miejscami na północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu i niewykluczone słabe burze. Słabe opady deszczu możliwe są również początkowo na krańcach południowych, a wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie okresami porywisty wiatr - ostrzega IMGW.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 10 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich do 14 stopni na zachodzie. Najcieplej będzie w okolicach:

Szczecina

Wrocławia

Poznania

Opola

Zielonej Góry

Szczegóły prognozy IMGW na 13 października znajdziecie na mapach, które zamieszczamy poniżej:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 12/13 października 2025

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na poniedziałek, 13 października

