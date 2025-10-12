Burze i deszcze znów zaatakują. IMGW wskazał, gdzie będzie najgorzej

- IMGW zaktualizował prognozę synoptyczną na 13 października. Początek tygodnia przyniesie ze sobą ponurą wersję jesieni. Nie uwolnimy się od opadów deszczu, możliwe będą słabe burze, a gdzieniegdzie pojawi się też porywisty wiatr.
- W temacie temperatur nie widać konkretnego przełomu. Na termometrach zobaczymy wartości, do których przyzwyczailiśmy się na początku października. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.
- Szczegółowa prognoza pogody na poniedziałek znajduje się na se.pl.
Pogoda na jutro, 13 października: IMGW zapowiada najbliższą noc
Zbliżamy się do połowy października. Ten miesiąc do tej pory nie zaskakiwał nas przyjemną pogodą i nic nie wskazuje na to, że w najbliższych godzinach będzie inaczej. Z prognozy IMGW na najbliższe godziny wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 października 2025), na północnym wschodzie zachmurzenie będzie wzrastać do dużego.
- W południowej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu, stopniowo od północy zanikające. Miejscami słabe opady deszczu, stopniowo od północy zanikające. Wysoko w Karpatach opady przechodzące deszcz ze śniegiem i miejscami w śnieg; w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Na północy i wschodzie wiatr okresami porywisty - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Temperatury w nocy ukształtują się na poziomie od 2 stopni na wschodzie, do nawet 10 na Wybrzeżu. Do kierowców apelujemy o ostrożność - w drugiej połowie nocy, na zachodzie wystąpią mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Lokalnie drogi będą śliskie.
Poniedziałek z deszczem, możliwe słabe burze
W poniedziałek za oknami ponownie zobaczymy ponurą wersję jesieni. Na południu, zachodzie oraz okresami na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże. Wiemy już, gdzie przydadzą się parasole lub kurtki przeciwdeszczowe.
- Miejscami na północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu i niewykluczone słabe burze. Słabe opady deszczu możliwe są również początkowo na krańcach południowych, a wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie okresami porywisty wiatr - ostrzega IMGW.
Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 10 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich do 14 stopni na zachodzie. Najcieplej będzie w okolicach:
- Szczecina
- Wrocławia
- Poznania
- Opola
- Zielonej Góry
Szczegóły prognozy IMGW na 13 października znajdziecie na mapach, które zamieszczamy poniżej: