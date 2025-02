IMGW ostrzega przed śniegiem i mrozem. Nawet 20 stopni poniżej zera!

Autor:

Śnieg na północy Polski. IMGW wylicza zagrożone powiaty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na północy Polski. Żółty alert pierwszego stopnia obowiązuje w powiecie nowodworskim (woj. pomorskie), a także w części woj. warmińsko-mazurskiego. Chodzi o powiaty:

olsztyński,

bartoszycki,

lidzbarski,

ostródzki.

W tych powiatach spaść może od 5 cm do 15 cm śniegu, a lokalnie lokalnie 20 cm. Możliwe zawieje śnieżne i burze. Najgorsza będzie sytuacja w powiecie elbląskim oraz braniewskim. Tam obowiązuje pomarańczowy alert IMGW drugiego stopnia. Tam może spaść nawet 25 cm śniegu. Opady powinny ustać we wtorek (18 lutego) wczesnym popołudniem.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU 1 i 2 st. ❄️Okresami występować będą przelotne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy o 10 cm do 20 cm, lokalnie 25 cm. 🕕Ważne od: 15:00 17.02 do 12:00, 18.02.➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/P9AofyNnZN— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2025

IMGW ostrzega przed mrozem, nawet 20 stopni poniżej zera

Z kolei mieszkańcom południowych regionów Polski zagrażać może siarczysty mróz. W pasie od Ziemi Lubuskiej po Lubelszczyznę i na południu Polski od -15°C do -10°C, miejscami około -17°C, a w obszarach podgórskich lokalnie -20°C. Na pozostałym obszarze mróz nieco lżejszy, na termometrach od -9°C do -6°C, na wybrzeżu do -2°C. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązuje w województwach:

lubuskim,

dolnośląskim,

śląskim,

opolskim,

małopolskim,

podkarpackim,

lubelskim,

świętokrzyskim,

łódzkim.

oraz w części woj. wielkopolskiego i mazowieckiego.

- Wiatr w północnej połowie kraju słaby i umiarkowany, na Warmii i Mazurach oraz na wybrzeżu okresami porywisty, z kierunków zachodnich, na południu kraju słaby, zmienny - prognozuje IMGW.

We wtorek (18 lutego) na Warmii może spaść do 10 cm śniegu. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum i na wschodzie miejscami wzrastające do dużego - czytamy w komunikacie IMGW. Na termometrach -2°C do 2°C na wybrzeżu. Nieco chłodniej w górach, od -7°C do -3°C.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️SILNY MRÓZ 🌡️🥶W nocy prognozuje się temperaturę minimalną od -15°C do -12°C, lokalnie -17°C. Wiatr słaby o średniej prędkości do 5 km/h.➡️https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/TanZFybViz— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2025

