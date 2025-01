Pogoda dla Polski. IMGW ostrzega przez zawiejami i zamieciami

Zimowa aura w Polsce utrzyma się co najmniej do niedzieli, a na sobotę, 4 stycznia, prognozowane są kolejne zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenia 1. stopnia wydało IMGW, ale w przeciwieństwie do piątku dotyczą one tylko niewielkiej części Polski. Zgodnie z pomarańczowym alertem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opady śniegu z dosyć mocnym wiatrem wystąpią w następujących regionach:

północno-wschodniej Polsce, tj. wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i praktycznie całego województwa podlaskiego;

na południowych krańcach województwa dolnośląskiego;

w południowej części województw: śląskiego i małopolskiego.

Jak podkreśla w komunikacie IMGW, opady śniegu i mocny wiatr powinny zanikać z biegiem godzin i ustąpić we wczesnych godzinach popołudniowych.

- Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu - czytamy.

Ponadto w sobotę, 4 stycznia, możemy się spodziewać największego tej zimy mrozu. W całej Polsce, wyłączając wybrzeże, jest poniżej 0 stopni, a najniższe temperatury występują w województwie pomorskim - o godz. 9 w Kwidzynie było 6.5 stopnia na minusie - i Zakopanem, gdzie o godz. 10 odnotowano 5.7 kresek mrozu. W nocy w całym kraju będzie już kilka stopni poniżej zera.

