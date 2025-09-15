IMGW ostrzega. Burze i deszcz w pasie od Pomorza po Małopolskę [Pogoda na jutro 16.09.2025]

Sebastian Chrostowski
2025-09-15 13:46

Przed nami okres fatalnej pogody. W prognozach na najbliższe godziny dominuje deszcz, burze i silny wiatr. Z dalszej części artykułu dowiesz się, gdzie pogoda ma być najgorsza i w których regionach spadnie najwięcej deszczu.

IMGW ostrzega. Burze i deszcz w pasie od Pomorza po Małopolskę [Pogoda na jutro 16.09.2025]

i

Autor: Marcin Wziontek Prognoza pogody IMGW na wtorek 16.09.2025 r.
Burze i deszcz od Pomorza po Małopolskę i wiatr do 90 km/h. Prognoza pogody IMGW na 16.09.2025

Noc z poniedziałku na wtorek (15/16 września) z przelotnym deszczem, a w pasie od Pomorza Wschodniego, Warmii i Mazur po Śląsk i Małopolskę możliwe również burze. Suma opadów do 20 mm w rejonie Kujaw i Warmii do nawet 35 mm lokalnie na południu kraju.

W nocy najchłodniej na obszarach podgórskich, tam na termometrach od 8°C do 11°C. Na pozostałym obszarze od 12°C do 15°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i tam w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h – zapowiada IMGW.

We wtorek (16 września) miejscami spadnie przelotny deszcz, zaś na krańcach wschodnich, północnych oraz w rejonie Karpat możliwe burze. Suma opadów na południowym wschodzie do 25 mm. Najchłodniej na obszarach podgórskich, gdzie termometry wskażą maksymalnie od 15°C do 17°C. Na pozostałym obszarze od 17°C do 20°C. - Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h – prognozuje IMGW.

Niestety, według prognoz IMGW, kolejne dni również mają być deszczowe i wietrzne. Dopiero w weekend (20-21 września) należy spodziewać się ocieplenia i chwilowego powrotu lata, z temperaturą nawet do 28°C. Więcej w materiale Lato wróci na chwilę do Polski? Zaskakująca prognoza od IMGW

Źródło: IMGW

