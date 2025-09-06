Gwałtowne burze nad Polską. Zerwane dachy, zalane ulice. W tych województwach było najgorzej

W piątek mieszkańcy większości Polski otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.” – można było przeczytać w wiadomości. RCB na platformie X przekazało dalsze szczegóły. Ostrzeżenia tej treści zostały przesłane do odbiorców na terenie województwa: warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego. Otrzymali go także mieszkańcy niektórych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Jak podaje rmf24.pl, tylko w woj. łódzkim strażacy interweniowali w piątek w związku z nawałnicami do godz. 21 ponad sto razy. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że wiatr zerwał 10 dachów, w tym 5 na budynkach mieszkalnych. Na szczęście nikt nie został ranny. W sumie w całym kraju straż pożarna interweniowała aż 421 razy. Najwięcej w woj. mazowieckim.

Nawałnica w Warszawie. Wichura łamała drzewa

W serwisach społecznościowych pojawiły się też dramatyczne nagrania i zdjęcia, min. gradu w Małopolsce. Silny grad spadltakże w Skarżysku-Kamiennej w woj. świętokrzyskim.

„Dziś nad regionem przechodzą bardzo intensywne burze. Szczególnie groźne zjawisko wystąpiło w Brzezinach jak i okolicy, gdzie odnotowano downburst – nagły i silny prąd zstępujący, który powoduje rozległe szkody wiatrowe” – informowali na swoim profilu Łowcy burz Łódzkie. Zamieścili też dramatyczne nagranie przechodzącego żywiołu. Widać na nim ogromną siłę burzowego wiatru. – Apelujemy o zachowanie ostrożności, unikanie przebywania pod drzewami oraz zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr – ostrzegali Łowcy.