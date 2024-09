Gorąco, ale również z upalnymi deszczami i wichurami. Szalona pogoda nie zwalnia [Prognoza IMGW na 9.09.2024]

Od zachodu postępujące opady deszczu, na zachodzie i południu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie wysokość opadów do 15 mm. Na wschodzie bez opadów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, w rejonach podgórskich w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h, a w Tatrach do 100 km/h - podaje IMGW