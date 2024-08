Prognoza pogody IMGW na piątek, 2.08.2024. Temperatura i opady

Noc z czwartku na piątek (1/2 sierpnia) pogodna na przeważającym obszarze kraju. Więcej ciemnych chmur możliwych na południu kraju. Tam też możliwy słaby deszcz, zaś w Sudetach - lokalne burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 15 mm. Uwaga na mgły, które nad ranem na południu kraju mogą ograniczyć widzialność do 400 m. Noc dość chłodna na północnym wschodzie, tam na termometrach zaledwie 9-10°C. W centrum około 14°C. Najcieplej na południu Polski - 16-17°C. - Wiatr słaby, na ogół z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie zmienny z przewagą kierunku zachodniego. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Piątek (2 sierpnia) zapowiada się na dzień burzowy i deszczowy, szczególnie na północy, zachodzie oraz południu kraju. - Prognozowana suma opadów podczas burz do 20 mm, na południu punktowo do 30 mm - informuje IMGW. Możliwy też grad. Ciepło, ale bez upałów. Na termometrach maksymalnie od 23°C do 27°C. Najchłodniej nad morzem, około 20°C. Najcieplej miejscami na południowym wschodzie, tam około 28°C. - Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h - zapowiada IMGW.