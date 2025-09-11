Fatalne wieści przed weekendem. Burze i deszcz to nie wszystko, co widać w prognozach

Mgły, deszcz i burze. Taka będzie pogoda w piątek, 12.09.2025. Prognoza IMGW

Noc z czwartku na piątek (11/12 września) pogodna, jedynie początkowo na wschodzie, a w ciągu nocy okresami na zachodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu, początkowo możliwe również burze. Suma opadów na wschodzie do 15 mm. Uwaga na mgły, które miejscami mogą ograniczać widzialność do 200 m. Na termometrach od 11°C na zachodzie do 16°C we wschodniej Polsce. W obszarach podgórskich od 8°C do 12°C, zaś w kotlinach najchłodniej, nawet do 6°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h – prognozuje IMGW.

Piątek (12 września) będzie pochmurny, jedynie na południowym wschodzie więcej chwil ze słońcem. Uwaga na poranne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 m. W prognozach pojawia się przelotny deszcz, zaś na północnym zachodzie miejscami możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 10 mm.

Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 19°C. Na pozostałym obszarze od 20°C do 24°C. Najcieplej na krańcach wschodnich, tam do 25°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, jedynie na krańcach południowo-wschodnich z kierunków zmieniających się. W czasie burz w porywach do 55 km/h, w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h – przewiduje IMGW.

Według IMGW na poprawę pogody, tj. więcej chwil ze słońcem, będziemy musieli trochę poczekać. W prognozach na najbliższe dni nie widać również znaczących wzrostów temperatury maksymalnej.

Źródło: IMGW

