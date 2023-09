Fatalna pogoda opanuje kraj. Synoptycy biją na alarm! Prognoza pogody 13 września 2023

Piękna, słoneczna i ciepła końcówka lata w Polsce, przynajmniej na chwilę odchodzi do przeszłości. W środę, 13 września synoptycy IMGW prognozują gwałtowną i zdecydowanie niekorzystną zmianę aury. Wszystkiemu winny jest front burzowy. Przetoczy się on przez praktycznie całe terytorium naszego kraju. Początkowo opadów i nawałnic możemy spodziewać się w zachodniej części Polski, lecz już wieczorem i w nocy ze środy na czwartek (13/14 września) burze będą również obecne we wschodniej części kraju. Należy się więc przygotować na wyładowania atmosferyczne, silne podmuchy wiatru i gwałtowny spadek temperatury. Słupki rtęci w termometrach zamiast wskazywać trzydzieści kresek, zatrzymają się w okolicach 20 st. Celsjusza. Z powodu zagrożenia burzami niemal cały kraj jest objęty żółtymi alertami IMGW.

- Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa burz związana z chłodnym frontem atmosferycznym. Przed południem obejmie ona woj. zachodniopomorskie i lubuskie. Około południa uaktywnią się burze na Pomorzu Środkowym i Wschodnim, w Wielkopolsce, Kujawach i na Warmii. Po południu i pod wieczór prognozuje się burze w pasie od Mazur po Opolszczyznę i Kotlinę Kłodzką. Burzom w strefie "1" towarzyszyć będą opady o sumie 15-25 mm, lokalnie 35 mm. Porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami grad. W strefie "2" - opady do 15 mm, porywy do 60 km/h - tłumaczy IMGW.

Gdzie jest burza? Radar burz online

Rozwój sytuacji meteorologicznej można śledzić za pomocą nowoczesnych narzędzi synoptycznych. Gdzie jest teraz burza? Sprawdzisz to dzięki radarowi burz. Bądź na bieżąco i przygotuj się na gwałtowne zjawiska meteorologiczne, które w środę, 13 września mają przetoczyć się przez większą część Polski. Pogodę w swoim regionie sprawdzisz dzięki radarowi burz, który znajduje się poniżej.