Ekstremalne zagrożenie pogodowe. Czerwony alarm w Polsce. Trąby powietrzne i wichury do 130 km/h

W środę (19 czerwca) wieczorem i w nocy ze środy na czwartek, Polskę nawiedziły gwałtowne burze. Zalane ulice, zerwane dachy i połamane drzewa. Tak wyglądały niektóre miejscowości, głównie w południowej części kraju. Niestety, niebezpieczne zjawiska pogodowe wrócą do Polski i to już w piątek (21 czerwca). Spodziewane są gwałtowne burze, ulewne deszcze, wiatr w porywach do 130 km/h, a nawet trąby powietrzne.

Pogoda w piątek 21.06.2024. Gwałtowne burze mkną do Polski

Jaka pogoda czeka nas w piątek (21 czerwca) i podczas najbliższej nocy? Według prognoz IMGW, w dzień niebo będzie pogodne, jednak po południu i wieczorem nad Polską pojawią się gwałtowne burze. W ciągu dnia duże różnice w temperaturze. Najchłodniej nad morzem, tam na termometrach do 20°C. Na północy i północnym wschodzie 24°C, w centrum około 28°C. Upalnie w zachodniej i południowej części kraju, tam nawet 32°C.

Jak prognozuje IMGW, "Polska początkowo będzie pod wpływem wyżu rozciągającego się od Bałtyku po Morze Czarne, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie wpływać płytka zatoka niżowa związana z niżem znad Danii, przemieszczająca się na wschód". Z zachodu napłynie bardzo ciepłe i wilgotne powietrze zwrotnikowe. Powietrze będzie gorące i bardzo wilgotne. Należy więc spodziewać się burz, miejscami gwałtownych i groźnych, zwłaszcza, że - jak podaje IMGW - "możliwe będą superkomórki burzowe, jak i większe zorganizowane układy". - Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 do 50 mm, silne porywy wiatru od 90-120 km/h, a także miejscami duży grad do 3-6 cm. Nie można wykluczyć powstania trąby powietrznej - wyjaśniają synoptycy. Prognoza pogody na piątek (21 czerwca) będzie przez IMGW na bieżąco aktualizowana.

Prognozowane burze mogą doprowadzić do krótkotrwałych, ale gwałtownych wzrostów poziomu wody w rzekach, włącznie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ulewne deszcze mogą też doprowadzić do podtopień, szczególnie na Dolnym i Górnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz Małopolsce.

Ostrzeżenia IMGW. Gwałtowne burze to nie wszystko

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami we wszystkich województwach. Obowiązuje też alert pierwszego stopnia przed upałem, wydany dla województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, a także części woj. małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Dzisiaj niebezpieczne zjawiska w atmosferze mogą stwarzać zagrożenie życiu bądź zdrowiu oraz popsuć plany na rozpoczynjący się pierwszy wakacyjny weekendROZPOCZYNAMY DZISIAJ RELACJE #IMGWLIVE ZAPRASZAMY DO OBSERWOWANIA STRONY https://t.co/tBq6AJFvlF oraz https://t.co/xzxBzMFqbn pic.twitter.com/YVTNQwgxEA— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 21, 2024

