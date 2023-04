Eksperci ostrzegają przed burzami, a na północy wydarzy się to! Pogoda oszalała [Prognoza IMGW na 19.04.2023]

Zima odpłynęła w siną dal, ale wiosna nie zachwyca - tak można podsumować pogodę, która ostatnimi czasy rządzi w Polsce. Na łamach "Super Expressu" codziennie analizujemy nowe prognozy IMGW, ale przełomu nie widać, a przynajmniej nie w najbliższych godzinach. Synoptycy widzą środę w ponurych barwach. Nie to jest jednak najgorsze. W środku bieżącego tygodnia w Polsce aktywne będą niebezpieczne zjawiska meteorologiczne. Eksperci już wiedzą, które regiony są najbardziej narażone na niepożądaną pogodę.

Jaka będzie pogoda w środę, 19 kwietnia?

Środa przywita nas szarzyzną i niezbyt zachęcającymi do wyjścia z domu widokami. Synoptycy IMGW przekazują, że zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w rejonach podgórskich i na Pomorzu także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.

- W centrum lokalnie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, na północy i w górach porywisty, północny i północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, na zachodnim wybrzeżu do 65 km/h - ostrzegają eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Delikatne ochłodzenie w stosunku do początku tygodnia, ale nadal dominujące wartości typowo wiosenne - tak można w skrócie podsumować wartości, które w środę (19.04.2023 r.) odczytamy z termometrów. Wielkich zmian się nie spodziewamy. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 4°C w rejonach podgórskich Sudetów, około 8°C na zachodzie kraju i południowym zachodzie do 14 stopni Celsjusza na wschodzie - podaje IMGW.

Na 13 stopni mogą liczyć mieszkańcy Białegostoku, Suwałk, względnie ciepło będzie również w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Jednocyfrowe wartości odczytają z termometrów mieszkańcy Katowic, Wrocławia, Opola i Kielc.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podają, że w nocy ze środy na czwartek (19/20 kwietnia 2023 r.) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy i wschodzie kraju. Miejscami opady deszczu, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma do około 10 mm. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy o 10 cm. Temperatura minimalna od 0°C na zachodzie, około 5°C w centrum do 8°C na wschodzie; w rejonach podgórskich Sudetów spadek do -1°C. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na północy umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 60 km/h, północno-wschodni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. W najbliższych godzinach warto śledzić lokalne komunikaty meteo i zachować szczególną ostrożność na drogach.

Sonda Czy boicie się odgłosów burzy? Tak, bardzo Nie, wcale Nie, ale moje zwierzęta się boją