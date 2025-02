Duża zmiana w pogodzie. IMGW nie ma wątpliwości. "Idzie jednak bardzo powoli"

Mróz nie odpuszcza, nawet -18 stopni. Do tego śnieg i jeszcze to [Prognoza IMGW na 20.02.2025]

Niedziela (23 lutego) najlepiej wygląda na wschodzie kraju, gdzie świeci słońce. Z czasem zacznie się chmurzyć, ale nie będzie opadów. Tymczasem na zachodzie Polski pochmurno z występującymi słabymi opadami deszczu, które stopniowo przesuną się w głąb kraju. Temperatura od 2 st. C. na Suwalszczyźnie, do 9 st. C. na południu i miejscami na zachodzie kraju.

W niedzielną noc na wschodzie początkowo ma być pogodnie; na pozostałym obszarze występować będzie duże zachmurzenie. Od Zatoki Gdańskiej po Małopolskę występować będzie strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie w okolicach Olsztyna oraz na południowych częściach województw małopolskiego i podkarpackiego, możliwe będą opady marznące i mżawki powodujące gołoledź. Dla tej strefy wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązujące od północy do godzin porannych. Na zachodzie bez opadów, ale miejscami wystąpią gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura wyniesie od -7 st. C. na krańcach wschodnich i do 2–3 st. C. na zachodzie. Wiatr będzie południowy i zachodni, słaby i umiarkowany.

Nadchodzi ocieplenie, wyrażać się będzie większym zachmurzeniem i opadami deszczu; idzie jednak bardzo powoli i na wschód kraju dotrze z dużym opóźnieniem - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

Prognoza pogody na cały tydzień 24 - 28 lutego

Jak informuje IMGW, w poniedziałek 24 lutego na wschodzie początkowo będzie pogodnie, na zachodzie natomiast zacznie się przejaśniać. W centrum kraju, od Zatoki Gdańskiej po Podkarpacie, wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu, lokalnie marznącego. Temperatura wyniesie od 2 st. C. na wschodzie do 11 st. C. na zachodzie, w centrum około 6–7 st. C. Rano miejscami pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty do 40 km/h.

Pogoda we wtorek 25 lutego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -4°C w kotlinach karpackich i -3°C na wschodzie, około 1°C w centrum, do 3°C na zachodzie i na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 4°C na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich, około 6°C na wybrzeżu do 10°C w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy.

Pogoda w środę 26 lutego

Na zachodzie i południu kraju zachmurzenie przeważnie duże i okresami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od około -2°C na wschodzie i w kotlinach karpackich, około 0°C w centrum do 3°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od około 2°C na obszarach podgórskich, około 6°C na północy i wschodzie do 8°C w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy na zachodzie skręcający na południowo-zachodni i zachodni.

Pogoda w czwartek 27 lutego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami, zwłaszcza w południowej i wschodniej części kraju, opady deszczu; na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C w kotlinach karpackich i około 0°C na wschodzie, do 3°C miejscami na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C, chłodniej na terenach podgórskich około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Pogoda w piątek 28 lutego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie kraju oraz na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura minimalna od -1°C na wschodzie do 2°C na zachodzie, chłodniej miejscami na terenach podgórskich do -4°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C, chłodniej na terenach podgórskich około 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

