W nocy ze środy na czwartek (25/26 grudnia) zachmurzenie duże. Rozpogodzenia w Małopolsce i na Śląsku. - W północnej połowie kraju opady deszczu postępujące od zachodu, na Mazowszu opady deszczu ze śniegiem, a na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich lokalnie śniegu - czytamy w komunikacie IMGW. Opady marznące powodujące gołoledź możliwe w pasie od Podlasia po Mazowsze. Na południu i miejscami w centrum mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m. Najchłodniej na południowym wschodzie, tam na termometrach od -4°C do -3°C. Najcieplej na północnym zachodzie i wybrzeżu kraju, tam temperatura w granicach 4-5°C. W kotlinach karpackich nawet do -12°C. - Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni, na południowym wschodzie słaby, zmienny, w Karpatach słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Na drogach Polski wschodniej i południowej lokalnie ślisko - zapowiada IMGW.

Drugi dzień świat będzie pochmurny i deszczowy, z postępującymi od zachodu opadami. Na wschodzie kraju początkowo deszcz ze śniegiem oraz śnieg, a na południowym wschodzie przejściowo opady marznące powodujące gołoledź. Najchłodniej na południowym wschodzie, tam lekki mróz, maksymalnie zero. Niewiele cieplej na północnym wschodzie, a najwyższa temperatura na północnym zachodzie, tam 7-8°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie zmienny.

