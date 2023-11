Deszcze i wichury, ale błyśnie też słońce! Pogoda namiesza [Prognoza IMGW na 14.11.2023]

Koszmarna pogoda. Wiatr do 100 km/h i mróz. To już wkrótce

Z prognoz IMGW na 14 listopada wynika, że we wtorek odnotujemy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nie odpuszczą nam opady deszczu, na północy miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadu do około 10 mm. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10°C w centrum do 12°C na zachodzie i południu. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej powinno być we Wrocławiu, Krakowie, Opolu i Zielonej Górze. Zimowe warunki odnotujemy na Podlasiu. Synoptycy wskazują jeszcze jeden potencjalny problem

- Wiatr umiarkowany, na zachodzie i południu w porywach do 65 km, zachodni i południowo-zachodni, jedynie na północnym wschodzie wiatr słaby z kierunków wschodnich, miejscami zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, a w Karpatach do 85 km/h. Wysoko w Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne - alarmuje IMGW.

Pogoda na jutro IMGW dla Polski. Noc z wtorku na środę (14.11.2023/15.11.2023)

W prognozie synoptycznej Instytutu czytamy, że w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże. Odnotujemy opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na południowym zachodzie wysokość opadu do 15 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Temperatura minimalna od 5°C do 8°C, jedynie na północnym wschodzie od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni, jedynie na krańcach północno-wschodnich słaby, północno-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, a w Karpatach do 75 km/h. Z uwagi na niekorzystne prognozy, związane z deszczem i porywistym wiatrem polecamy śledzenie ostrzeżeń IMGW. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.