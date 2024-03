Uderzenie zimy to już kwestia godzin. Termometry pokażą nawet -10 stopni. Wiemy, gdzie będzie najzimniej

Jaka będzie pogoda w sobotę 9 marca?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę 9 marca 2024 w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu na południowym zachodzie możliwy słaby deszcz, a w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg.

- Rano na południu i północy kraju zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów - przestrzegają meteorolodzy.

Temperatura maksymalna od 6°C na wschodzie do 11°C na południu, tylko na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pomorzu około 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowo-wschodni.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (9.03/10.03.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (9.03/10.03.2024) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane oraz gdzieniegdzie słaby deszcz. Na południu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. W nocy możliwy mróz.

- Temperatura minimalna od -3°C na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat do 5°C na południowym zachodzie; w rejonie oddziaływania wiatru fenowego wzrost temperatury do około 6°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Nad ranem w rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h i w Karpatach do 80 km/h.