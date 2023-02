Deszcz, śnieg i wiatr nawet 90 km/h. Synoptycy ostrzegają! [Prognoza IMGW na 24.02.203]

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia oraz Wyspy Brytyjskie są w zasięgu wyżów z centrami nad Ukrainą i Atlantykiem. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Przeważający obszar Polski jest w obszarze wyżu znad Ukrainy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, jedynie zachodnie krańce kraju są pod wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Niemiec i tam zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w piątek, 24 lutego 2023?

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w piątek (24 lutego 2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Warto mieć ze sobą parasol.

- Przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu - podaje IMGW.

Temperatura 24.02.2023

W piątek termometry wskażą dodatnie temperatury, najcieplej na Śląsku i w Małopolsce.

- Temperatura maksymalna od 1°C miejscami na Pomorzu, przez 6°C w centrum do 9°C miejscami na Śląsku i w Małopolsce - podaje IMGW.

Miejscami będzie mocno wiało.

- Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h. Wiatr może powodować zawieje śnieżne - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (24.02.2023/25.02.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (24.02.2023/25.02.2023) zachmurzenie duże, początkowo na południu większe przejaśnienia. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu głównie opady deszczu, w rejonach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Wysoko w górach opady śniegu. Opady miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów deszczu miejscami do 10 mm, a na wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. W rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej miejscami około 10 cm. Temperatura minimalna od -2°C na Suwalszczyźnie do 2°C miejscami na południu i nad morzem, na Podhalu -3°C. Uwaga: drogi miejscami śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km/h, w Tatrach do 90 km/h i tam wiatr będzie powodować zawieje śnieżne.

