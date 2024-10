Deszcz, mgły i jeszcze to! Pogodowe zawirowania na początek tygodnia

Spis treści

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek, 27/28 października

Podczas weekendu notowaliśmy w Polsce temperatury zbliżone do tych, które kojarzymy z letnią porą roku. Na początku tygodnia będzie ciut chłodniej. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie 3 stopni Celsjusza na Kaszubach, do 11 na południu. Miejscami (zwłaszcza na Dolnym Śląsku i Podlasiu) mogą wystąpić słabe opady deszczu, a na wybrzeżu wiatr będzie umiarkowany i dość silny oraz porywisty. - Miejscami na północy i w kotlinach górskich mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów - alarmuje IMGW. Do kierowców i pieszych tradycyjnie apelujemy o ostrożność, gdyż warunki atmosferyczne mogą spłatać nieprzyjemnego figla.

Pogoda na jutro: Deszcz i porywisty wiatr w prognozie IMGW na 28 października

Eksperci z IMGW zapowiadają na poniedziałek zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Krajobraz za oknami będzie typowy dla jesieni. Parasole mogą się przydać, choć nie ma mowy o konkretnych ulewach.

Miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Początkowo gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - podaje IMGW w prognozie na 28 października.

Na mapie, zamieszczonej na stronie IMGW widzimy, że deszcz może spaść w Zachodniopomorskiem i na terenie województwa lubuskiego. Najwięcej słońca zobaczą mieszkańcy Podkarpacia i południowych województw.

Pogoda na poniedziałek: Temperatura 28.10.2024

Na początku tygodnia temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 13°C w centrum, do 17°C na południowym zachodzie. Najcieplej powinno być w okolicach Wrocławia oraz Zielonej Góry. Przyjemna pogoda będzie towarzyszyć mieszkańcom Śląska i Małopolski. Wiele wskazuje na to, że podobne temperatury zostaną z nami do końca miesiąca. Prognozy będziemy aktualizować na łamach pogodowego oddziału "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.

