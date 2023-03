i Autor: derickocrusher /Pixabay.com Deszcz i śnieg to nie wszystko! Do tego mróz i jeszcze to. Wiadomo, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 9.03.2023]

Prognoza IMGW

Pogoda na czwartek (9 marca 2023) dla Polski, jaką przygotowali specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) to zapowiedź zimowej pogody. Czeka nas deszcz ze śniegiem, a do tego wichury nawet do 80 km/h. Synoptycy mówią też o gołoledzi, która może wystąpić na wschodzie kraju. Szczegóły prognozy pogody dla Polski na czwartek 9 marca 2023 przeczytasz na se.pl.