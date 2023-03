Deszcz i śnieg to nie wszystko! Czeka nas mróz i jeszcze to! Synoptycy alarmują

Bomba ciepła to nie wszystko! Eksperci ostrzegają przed wichurami do 120 km/h i nie tylko [Prognoza IMGW na 14.03.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), centralna Europa znajdzie się jutro pod wpływem wyżu, którego centrum znad Niemiec przemieści się nad Polskę. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Atlantykiem i Morzem Karskim oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem wyżu. Nad nasz kraj będzie napływała masa powietrza pochodzenia arktycznego.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 16 marca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (16 marca 2023) na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże.

- Na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu - podaje IMGW.

Temperatura 16.03.2023

W dzień najcieplej na zachodzie Polski, gdzie termometry wskażą do 7°C.

- Temperatura maksymalna od 4°C na północny i w dolinach górskich, około 6°C w centrum do 7°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni - czytamy na stronie IMGW.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia dla południowo - zachodniej części Polski. Eksperci ostrzegają przed przymrozkami.

- W nocy śr./czw. oraz czw./pt. prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -6°C. Temperatura maksymalna w czwartek od 4°C do 6°C - można przeczytać w treści alertu.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (16.03.2023/17.03.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (16.03.2023/17.03.2023) na zachodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Lokalnie na północnym wschodzie kraju wystąpią mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -5°C we wschodniej połowie kraju, około -2°C w centrum do 2°C na północnym zachodzie i na wybrzeżu; najchłodniej w obniżeniach terenu rejonów podgórskich Karpat - około -9°C. Wiatr na wschodzie słaby zmienny, na zachodzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

