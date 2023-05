UFO? Stacja kosmiczna? Gwiazda?. Co tak mocno świeci na zachodniej części nieba?

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje wyż z centrami nad Atlantykiem oraz Morzem Północnym, jedynie krańce północne, południowe oraz południowo-wschodnie kontynentu znajdują się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, tylko na wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Jaka będzie pogoda w piątek, 19 maja 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (19 maja 2023) zachmurzenie będzie przeważnie duże z okresowymi opadami deszczu.

- Na północy i zachodzie kraju większe przejaśnienia oraz lokalne rozpogodzenia i tam bez opadów - przekazuje IMGW.

W piątek termometry wskażą do 19°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna w pasie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk oraz nad morzem od 12°C do 14°C, nieco chłodniej na terenach podgórskich od 10°C do 11°C, a najcieplej na Podkarpaciu, w Wielkopolsce i Nizinie Szczecińskiej 18°C, 19°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (19.05.2023/20.05.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (19.05.2023/20.05.2023) zachmurzenie będzie duże. W północnej połowie kraju okresami opady deszczu, a w południowej miejscami mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Na Przedgórzu Sudeckim możliwa mżawka. Temperatura minimalna od około 4°C w wyżej położonych partiach Karpat, na przeważającym obszarze od 6°C do 10°C, a najcieplej na Podkarpaciu od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, jedynie w Tatrach umiarkowany i porywisty, z kierunków wschodnich.

