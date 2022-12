i Autor: Victoria_Watercolor/cc0/Pixabay.com Co wynika z prognozy pogody na Boże Narodzenie 2022? Przede wszystkim możemy się spodziewać wysokich, jak na tę porę, temperatur, i dużych opadów

W którym regionie spadnie śnieg?

Co to za pora roku?! Pogoda na Boże Narodzenia zaskoczy niejednego

Choć wielu Polakom święta nadal kojarzą się ze śniegiem, to już od ładnych paru lat w tym okresie po prostu go nie ma. Nie inaczej będzie w czasie Bożego Narodzenia 2022, ale jak się okazuje, nie wszędzie. To nie wszystko, co można powiedzieć o pogodzie na 25 grudnia. Biorąc pod uwagę to, co działo się jeszcze tydzień temu, aura zmieni się nie do poznania.