Zamiast świętować wigilię będą walczyć z podtopieniami? Jest czerwony alert IMGW!

IMGW wydało ostrzeżenia. Pogoda może storpedować Wigilię

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed roztopami i wezbraniami rzek, które mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Pierwszy stopień nosi alert dla mieszkańców południowej i wschodniej Polski, gdzie od czwartku, 22 grudnia, do soboty, 24 grudnia, prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Roztopy mogą występować w pasie od południowej części województwa dolnośląskiego, przez Opolskie (w których to regionach alert kończy się jednak dzień wcześniej, tj. w piątek, 23 grudnia), po Śląsk, Małopolskę, Świętokrzyskie, południowo-wschodni skrawek Mazowieckiego, a skończywszy na Lubelskiem i Podkarpaciu.

- Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Temperatura minimalna od 1°C do 2°C. Suma opadów deszczu ( powodujących szybsze topnienie śniegu) od 1 mm do 5 mm na dobę. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu - informuje IMGW, dodając, że ostrzeżenie obowiązuje do Wigilii włącznie, do godz. 12.

Które rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze?

Kolejne alerty IMGW, ale noszące już czerwony kolor, czyli drugi stopień, dotyczą wezbrania rzek w województwach: świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Zgodnie z alertem stany ostrzegawcze od czwartku, 22 grudnia, do soboty, 24 grudnia, mogą przekroczyć:

Pilica do Zb. Sulejów (ostrzeżenie kończy się w piątek, 23 grudnia);

zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły wraz z kaskadą zbiorników;

zlewnie dopływów Wisły i Czarnej Orawy.

Szczegółowa lista rzek objętych alertem jest dostępna TUTAJ. IMGW dodaje ponadto, że ostrzeżenie może ulec zmianie w przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska.

- W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze - czytamy w alercie.

