Ciepło, ale również ponuro! W środę wydarzy się jeszcze to [Prognoza IMGW na 15.02.2023]

We wtorek (14 lutego 2023 r.) IMGW poinformował, że Europa wschodnia i krańce zachodnie są w zasięgu niżów znad Rosji i Atlantyku. Resztę kontynentu objął rozległy wyż z centrum nad Niemcami. Polska znalazła się w zasięgu tego wyżu, tylko na wschodzie kraju zaznaczyła się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, wędrującym z północy na południe. Nad Polską utrzymywało się powietrze polarne morskie, chłodniejsze na wschodzie, cieplejsze na zachodzie kraju. Ciśnienie wolno rosło. A jak to będzie wyglądało 15 lutego? Prognozy na środę są raczej optymistyczne, choć pogoda ma również nieprzyjemne niespodzianki.

Jaka będzie pogoda w środę, 15 lutego?

Prognoza pogody, 15.02.2023 - IMGW

Synoptycy IMGW przewidują, że w środę (15 lutego 2023 r.) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu i południowym zachodzie miejscami będzie nawet małe. - Na ogół bez opadów, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwa słaba mżawka. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych - przekazują eksperci Instytutu w prognozie na środę.

Pogoda na jutro. Temperatura 15.02.2023

Jaka będzie pogoda w środę?

Dwucyfrowe wartości na plusie są jak najbardziej realnym scenariuszem. W środę będzie można pójść na dłuższy spacer. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie do 11°C na południowym zachodzie, w dolinach karpackich około 2°C - podaje IMGW. Najcieplejszymi dużymi miastami będą w środę Zielona Góra i Wrocław. Najchłodniej w Białymstoku i Lublinie (3-4 stopnie na plusie w najcieplejszym momencie).

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 13-14 lutego 2023

IMGW podaje, że w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na obszarach podgórskich mgły marznące. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -2°C do 2°C, w dolinach górskich od -7°C do -2°C. Wiatr na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

