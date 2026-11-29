Prognoza IMGW na poniedziałek, 30 listopada. Całodobowy mróz i lodowate noce

Ostatni dzień listopada w wielu regionach Polski upłynie pod znakiem całodobowego mrozu, a noce będą wyjątkowo zimne! Na pogodę w Polsce wpływa wyż Manuel, który przynosi rozpogodzenia, ale i mroźne powietrze. W poniedziałek, 30 listopada na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy okresami duże. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na wschodzie, w centrum około 0 stopni, do 2 stopni na zachodzie kraju. Całodobowy mróz prognozowany jest między innymi w Krakowie, Kielcach, Suwałkach, Katowicach, Białymstoku i Olsztynie.

Wiatr w wielu regionach słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni. W rejonie Zatoki Gdańskiej jego porywy mogą osiągać 55 km/h, a w Sudetach nawet 70 km/h.

Lodowata noc z poniedziałku na wtorek. IMGW ostrzega przed mrozem

Jeszcze zimniej zrobi się w nocy z poniedziałku na wtorek. Na południu Polski temperatura spadnie do -12 stopni Celsjusza, w centrum do około -6 stopni, a nad samym morzem do -2 stopni. Na terenach podgórskich lokalnie termometry mogą pokazać nawet -16 stopni. W większości kraju niebo będzie pogodne lub umiarkowanie zachmurzone.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla części województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alerty obejmują między innymi okolice Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Kłodzka, Bielska-Białej, Zakopanego, Nowego Sącza oraz Bieszczady. Na terenach objętych ostrzeżeniami mróz może utrzymywać się przez całą dobę.

W Warszawie w poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie około 0 stopni Celsjusza. Noc będzie pogodna, ale zimna. Termometry w stolicy pokażą około -6 stopni.

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