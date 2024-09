Burze w towarzystwie wichur i konkretne opady deszczu! Brzydka wersja jesieni za oknami

Na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze, suma opadów podczas burz do 10 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 75 km/h. Podczas burz wiatr porywisty - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na 25 września.