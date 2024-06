Burze nie odpuszczają! Czerwone alerty to nie wszystko

Na to zjawisko trzeba było czekać 18 lat. Zobaczysz je już w sobotę nad ranem!

Ekstremalne zagrożenie pogodowe. Czerwony alarm w Polsce. Trąby powietrzne i wichury do 130 km/h

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w sobotę 22 czerwca 2024 sytuacja pogodowa niestety nie będzie najlepsza. Czekają nas burze. Na wschodzie spodziewane duże zachmurzenie.

- Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 30 mm, lokalnie na północy i południu 40 mm - podaje IMGW.

Eksperci podają, że wiatr będzie przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h, na wschodzie kraju lokalnie do 110 km/h.

W dzień ciepło, do 28°C na wschodzie Polski.

- Temperatura maksymalna od 22°C północy i zachodzie, około 24°C w centrum, do 26°C, 28°C na wschodzie; nad morzem chłodniej, od 17°C do 19°C - czytamy.

Alert RCB w całej Polsce

Czerwone alerty IMGW to nie wszystko - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało alerty w całej Polsce- Uwaga! Dziś i w nocy (21/22.06) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - czytamy

Noc z soboty na niedzielę (22/23 czerwca 2024)

Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (22/23 czerwca 2024) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na północy i wschodzie zachmurzenie duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wysokość opadów w czasie burz miejscami do 15 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 16°C, w obszarach podgórskich 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 85 km/h.

