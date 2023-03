Burze i grad to nie wszystko! Wichury 80 km/h i jeszcze to [Prognoza IMGW na 25.03.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przeważający obszar Europy jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Tylko basen Morza Śródziemnego znajduje się w zasięgu wyżów. Polska jest w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi i Skandynawią, który sprowadza do nas ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się układ frontów atmosferycznych.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 25 marca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (25 marca 2023) zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Synoptycy mówią o deszczu, a to nie wszystko.

- Przelotne opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami burze. Lokalnie możliwe opady gradu. Na północy prognozowana wysokość opadów miejscami do 10 mm, na Podkarpaciu opady o natężeniu umiarkowanym, w rejonie Bieszczad prognozowana wysokość opadów do 20 mm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 25.03.2023

W sobotę będzie nieco chłodniej, niż w ostatnich dniach. Termometry wskażą do 14°C. Najcieplej będzie na południu Polski.

- Temperatura maksymalna od 10°C na północy do 12°C w centrum i 14°C na południu - przekazują eksperci z IMGW.

Jak podaje IMGW, wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, nad morzem i na Dolnym Śląsku okresami dość silny, na Dolnym Śląsku i w górach w porywach do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Porywy wiatru w burzach do 65 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (25.03.2023/26.03.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (25.03.2023/26.03.2023)zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Na wschodzie zanikające burze. Temperatura minimalna od 3°C do 7°C, w kotlinach podgórskich od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany okresami dość silny, porywisty, nad morzem i początkowo w burzach w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 65 km/h, a w Beskidach do 60 km/h.