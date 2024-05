Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW na 25.05.2024

W nocy z piątku na sobotę (24/25 maja) miejscami sporo ciemnych chmur i opadów deszczu, a także zanikających burze. Prognozowana wysokość opadów to około 10 mm. Noc ciepła, z temperaturą od 12°C do 15°C na przeważających obszarze kraju. Nieco chłodniej w górach, tam termometry wskażą od 9°C do 11°C. - Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni. W burzach wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 60 km/h - informuje IMGW.

W sobotę (25 maja) nadal sporo ciemnych chmur, a ponadto burze, opady deszczu i gradu. - Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 30 mm - zapowiada IMGW. Na termometrach maksymalnie od 22°C w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem do 27°C w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Podczas burz w porywach do 70 km/h.

Czerwiec coraz bliżej. Szczegóły prognozy długoterminowej w materiale Nadchodzi upał nie do wytrzymania? Mapy nie zostawiają złudzeń

Źródło: IMGW

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej