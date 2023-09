Będzie ciepło, ale eksperci przestrzegają przed burzami. To nie wszystko

Jaka będzie pogoda w piątek, 22 września 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w dzień na wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami przyda się jednak parasol - prognozowane są opady deszczu, a nawet burze.

- Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie możliwe też burze - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 22.09.2023

W piątek będzie ciepło, termometry wskażą nawet 28°C. Gdzie znajdziemy najwięcej słońca?

- Temperatura maksymalna od 18°C, 20°C na zachodzie do 27°C, 28°C na wschodzie oraz w centrum - podaje IMGW.

Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy od zachodu skręcający na południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (22.09.2023/23.09.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (22.09.2023/23.09.2023) na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże i opady deszczu, a w pasie od Pomorza przez centrum kraju po Opolszczyznę i Górny Śląsk początkowo miejscami możliwe też burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm, na Ziemi Łódzkiej i Opolszczyźnie do 15 mm, a na Pomorzu i Kujawach do 20 mm. Temperatura minimalna od 12°C, 13°C na zachodzie do 16°C w centrum oraz 18°C na południowym wschodzie; chłodniej tylko w kotlinach górskich od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h.

