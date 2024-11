-3 stopnie mrozu, deszcz i jeszcze to! Brzydka pogoda po długim weekendzie

Miejscami, za wyjątkiem południowego zachodu i krańców południowych, słabe opady deszczu lub mżawki. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, w porywach do 60 km/h, jedynie we wschodniej części wybrzeża początkowo do 80 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h - podaje IMGW w prognozie na najbliższą noc.