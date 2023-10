17 stopni i deszcz, a rano wydarzy się jeszcze to [Prognoza IMGW na 24.10.2023]

Wichury do 160 km/h i burze to nie wszystko. Szalona pogoda zrujnuje plany. Lepiej zostać w domu

Prognoza pogody na wtorek (24 października 2023 r.) jest typowa dla jesiennej pory roku. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, momentami duże. Więcej chmur odnotujemy na południu, zachodzie i na Podlasiu. - Miejscami słabe opady deszczu. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m - prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Apel o ostrożność kierujemy w kierunku kierowców i pieszych, którzy o poranku będą musieli wyjść z domu. Na szczęście we wtorek nie będzie nam dokuczał silny wiatr. Momentami powieje z umiarkowaną prędkością z sektora południowo-wschodniego.

Pogoda na jutro. Taka będzie temperatura 24.10.2023

W całym kraju, na terenach nizinnych temperatury maksymalne powinny przekroczyć 10 stopni Celsjusza. Na Podlasiu termometry wskażą do 11 stopni Celsjusza, nad morzem do 12, a na południu nawet do 16-17. Na 17 stopni mogą liczyć m.in. mieszkańcy Wrocławia, Opola i Rzeszowa. Wprawdzie nie polecamy wychodzenia z domu na krótki rękaw, ale nie będą nam potrzebne najcieplejsze kurtki.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże i całkowite. Opady deszczu postępujące stopniowo z południowego zachodu na północny wschód. Suma opadów na południu kraju miejscami do 25 mm. Temperatura minimalna od 5°C na północnym wschodzie, około 10°C w centrum, do 12°C na południowy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, od zachodu stopniowo skręcający na północno-zachodni. Jest to zapowiedź pogorszenia pogody, które da się nam we znaki w środku tygodnia. Prognozy na środę omówimy niebawem w naszym serwisie.