i Autor: Виктор Куликов / CC0 / pexels.com Zorza polarna

Spójrz w niebo!

Zorza polarna rozbłyśnie nad Polską na początku grudnia. Przygotuj się na bezsenną noc i mnóstwo wrażeń!

To zjawisko fascynuje nie tylko miłośników astronomii. Zorza polarna to zjawisko, którego nie da się przewidzieć z długim wyprzedzeniem, dlatego każde pojawienie się jej na niebie jest dużą niespodzianką. Zazwyczaj występuje za kołem podbiegunowym, jednak w ostatnim czasie zorzę polarną można podziwiać coraz częściej w Polsce. Będzie to możliwe już w najbliższym czasie! Przygotujcie się na bezsenną noc i wyjątkowe wrażenia!