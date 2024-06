Pas niebezpiecznych zjawisk idzie przez cały kraj! Zaskoczenie na termometrach

Spadek temperatury i burze. Taka będzie pogoda w niedzielę 2.06.2024

Noc z soboty na niedzielę (1/2 czerwca) pogodna tylko na Wybrzeżu oraz południowym wschodzie, i to z początku. Później prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Lokalnie możliwy grad. - W pasie od Suwalszczyzny przez centrum po Dolny Śląsk prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, na pozostałym obszarze do 10 mm - informuje IMGW. Uwaga na mgły, które w rejonach nadmorskich miejscami mgła mogą ograniczyć widzialność do 300 m. Noc ciepła, z temperaturą od 12°C do 15°C. Nieco chłodniej nad morzem i w górach, tam termometry wskażą do 11°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h - zapowiada IMGW.

Niedziela (2 czerwca) szykuje się na kolejny dzień z burzami. Oprócz tego możliwe opady deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, miejscami około 40 mm. Nieco chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach od 20°C do 23°C, zaś nad morzem i na Podhalu zaledwie około 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

Źródło: IMGW

