Jaka będzie pogoda w piątek 14.03.2025? Ciepło już było! Niestety, czeka nas zdecydowane ochłodzenie. Po dniach iście wiosennych, czeka nas powrót zimowej aury. Jak wynika z ustaleń ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w dzień na południowym wschodzie zachmurzenie będzie całkowite i opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym.

- Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a miejscami na północy oraz obszarach podgórskich też deszczu ze śniegiem. W pasie od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie prognozowana suma opadów od 10 mm do 17 mm. W Beskidach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Sudetach o 10 cm, w Tatrach o 12 cm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 14.03.2025

Jeśli zastanawiacie się, czy cieplejsze kurtki i czapki można już schować w głąb szafy - przestrzegamy, by jeszcze tego nie robić. W piątek czeka nas ochłodzenie, jak podaje IMGW temperatura maksymalna od 2°C, 3°C nad morzem oraz na północnym wschodzie, około 6°C w centrum do 9°C, 11°C na południowym wschodzie; na obszarach podgórskich od 3°C do 6°C.

W górach będzie mocno wiało, czego konsekwencją będą zamiecie śnieżne.

- Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, na południu wschodni, na wschodzie z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze zmienny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h i tam wiatr powodował będzie zamiecie oraz zawieje śnieżne - podaje IMGW.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę (14.03.2025/ 15.03.2025)

Jak wynika z ustaleń ekspertów IMGW, w nocy z piątku na sobotę (14.03.2025/15.03.2025) na południu zachmurzenie będzie całkowite lub duże, na południowym zachodzie większe przejaśnienia.

- Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, jedynie na Podkarpaciu deszczu. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. W Beskidzie Śląskim prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Tatrach o 12 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na wybrzeżu miejscami duże i tam słaby przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem - czytamy na stronie IMGW.

Miejscami może być niebezpiecznie!

- Uwaga, miejscami drogi i chodniki śliskie. Temperatura minimalna od -5°C na północy, około -1°C w centrum do 1°C nad morzem i 2°C na południu - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, nad morzem miejscami dość silny, północny i północno-wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru 55 km/h, w Bieszczadach początkowo do 70 km/h, w Sudetach do 75 km/h. Wysoko w Tatrach i Sudetach wiatr powodować może zamiecie oraz zawieje śnieżne.

