Antycyklon wpłynie na pogodę w Polsce. Prognoza IMGW na 14.03.2024

W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o powrocie cieplejszego oblicza wiosny, z wysokimi temperaturami. Wszystko za sprawą antycklonu, znajdującego się nas wschodnim Kazachstanem, który ma dotrzeć do Europy, w tym Polski. Przyniesie on wyczekiwane ocieplenie. Czy odczujemy to już w czwartek, 14.03.2024? Dalsza część prognozy IMGW poniżej.

W nocy ze środy na czwartek (13/14 marca) we wschodniej części kraju oraz na północnym zachodzie spadnie deszcz lub mżawka. Deszcz ze śniegiem możliwy na Podhalu, a w Tatrach opady śniegu. Spaść może 5 cm białego puchu. Uwaga na mgły, które lokalnie mogą ograniczyć widzialność do 200 m. Najchłodniej we wschodnich regionach, tam około zera. Około 3°C w centrum, a najcieplej w zachodniej Polsce - do 7°C. Na Podhalu możliwy lekki mróz, tamtejsze drogi mogą być śliskie. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych.

W czwartek (14 marca) - jak prognozuje IMGW - "na północnym zachodzie i południowym wschodzie, słabe opady deszczu lub mżawki". Lokalne mgły, mogące ograniczać widzialność do 300 m, mogą utrzymać się nawet do późnego poranka. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 5°C. Około 11°C w centrum, a najcieplej w zachodnich regionach, do 14°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

